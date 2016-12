Sutien-minune

După celebrele push-ups şi INvisibleBRA, femeile au primit o nouă veste bună: a fost inventat primul sutien care se poartă nu peste, ci sub sâni! Noua tehnologie a fost patentată de un grup de chirurgi esteticieni din Cape Town, în Africa de Sud şi doreşte să înlocuiască silicoanele. Procedura foloseşte un material numit Breform, asemănător cu plasa folosită în operaţiile de hernie, de mai bine de 40 de ani, care va fi instalat sub piele, întreaga intervenţie având loc sub anestezie totală. Breform arată ca o cupă de sutien, dar fără bretele. Odată potrivită, cu timpul, plasa este încorporată de sân, organismul uman producând un ţesut fibros care va ţine materialul în forma dorită. Funcţionează exact ca un sutien permanent sub piele. Iar avantaje sunt că procedura Breform este mai ieftină decât operaţia tradiţională, cu silioane, iar riscurile sunt mai mici. În plus, sânii vor fi fermi şi bine dimensionaţi pentru toată viaţa.