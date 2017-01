Fostul selecţioner al Angliei, Sven Goran Eriksson, are o nouă iubită, Katarina Huss, o suedeză în vîrstă de 43 de ani, mamă a trei copii, a anunţat, miercuri, cotidianul "The Sun", care notează că Huss, divorţată de două ori, a fost împreună cu Eriksson la Tel Aviv, după ce antrenorul s-a despărţit de Nancy Dell’Olio, în vîrstă de 47 de ani. Katarina Huss este responsabilă cu relaţiile publice la compania aeriană SAS şi nu a dorit să discute despre relaţie, spunînd doar că este foarte recentă. Potrivit presei engleze, Huss şi Eriksson s-au cunoscut la Stockholm, la cîteva zile după ce Anglia a fost eliminată de Portugalia, la CM din Germania. Un prieten al suedezei a afirmat că relaţia dintre cei doi este foarte serioasă: "Nu este o femeie uşoară şi cu siguranţă nu are nevoie de banii lui Sven. Nu este acel gen de femeie care vrea să fie amantă". Eriksson s-a despărţit de Nancy Dell'Olio, pe care a înşelat-o de mai multe ori, inclusiv cu o dansatoare din România, Ruxandra Galeriu.