Sylvester Stallone, în rolul unui asasin profesionist

Actorul american va interpreta rolul unui asasin profesionist în thriller-ul de acţiune ”Headshot”. În acest proiect cinematografic, personajul interpretat de Stallone, un asasin profesionist din New Orleans, este obligat să facă echipă cu un tânăr ofiţer de poliţie din New York. Filmările vor avea loc în New York şi în statul Louisiana şi vor debuta în luna mai. Informaţiile au fost confirmate de Stuart Ford, preşedintele companiei de distribuţie de film IM Global. Filmul va fi regizat de Wayne Kramer, regizorul peliculei ”The Cooler” din 2003, iar scenariul a fost scris de Alessandro Camon. După acest proiect cinematografic, Sylvester Stallone va fi ocupat cu filmările pentru continuarea lungmetrajului ”Eroi de sacrificiu / The Expendables”, ce a avut o distribuţie de invidiat, din care fac parte ”Stone Cold” Steve Austin, Mickey Rourke, Arnold Schwarzenegger, Bruce Willis, Jet Li, Jason Statham şi Dolph Lundgren. Filmul, scris şi regizat de Sylvester Stallone, lansat în cinematografe în august 2010, a avut încasări de 274,4 milioane de dolari pe plan mondial.

Actorul, regizorul şi producătorul de film Sylvester Stallone a devenit cunoscut cu roluri în filme de acţiune ca cele din seriile ”Rocky” şi ”Rambo”. În anii \'80, Sly, aşa cum este numit în presă, a fost unul dintre cei mai bine plătiţi actori de la Hollywood.