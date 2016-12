Sylvester Stallone nu are nevoie de Viagra

A fost cândva unul dintre sex-simbolurile masculine de la Hollywood, iar Sylvester Stallone este decis să nu îşi strice reputaţia. Actorul a recunoscut că nu va apela la Viagra ca să îl ajute în pat şi că el este extrem de fericit cu soţia lui, Jennifer Flavin. Starul de 64 de ani insistă că niciun bărbat nu are nevoie să folosească pastilele minune, dacă are o iubită atrăgătoare. ”Doar dacă ai o dereglare. Să recunoaştem, totul ţine de partenera ta”, a mărturisit vedeta din ”Rambo”. În plus, Sylvester Stallone a recunoscut că a apelat la şarmul lui ca să cucerească femeile. ”Sunt bun la flirt. O fac chiar bine. Nu că sunt un Casanova grozav, dar cred că femeile adoră să fie tachinate inteligent, nu doar să spui: . Poate mai târziu, dar mai întâi trebuie o glumă”, a completat actorul.