Asociaţia Culturală „Wild Art” continuă seria evenimentelor de artă plastică vernisate în spaţii de expunere inedite cu o expoziţie de măşti originală, care poartă semnătura cunoscutului artist constănţean Gheorghe Constantin. O serie de măşti inspirate din cultura diverselor popoare, unele demult apuse - aztece, olmece şi altele - pot fi admirate de publicul de la malul mării, timp de o lună, pe simezele unei „galerii de artă” mai puţin convenţionale, restaurantul „Tossa”, care a găzduit, joi seară, şi vernisajul expoziţiei. La evenimentul de deschidere au fost prezenţi iubitori de artă, personalităţi din lumea artistică de la malul mării şi, bineînţeles, organizatorii acestei manifestări plastice de ţinută, preşedintele „Wild Art”, Laura Stroe şi vicepreşedinţii prof. univ. dr. Marian Cojoc şi Dan Ferariu. Printre distinşii invitaţi s-au numărat pictoriţa Luiza Cala, criticul de teatru şi film, Costin Antonescu, plasticianul Constantin Papadopol, dar şi doctorul Vasile Sârbu. Cu toţii au remarcat demersul creativ al expozantului, cu multitudinea de sensuri, semnificaţii şi interpretări ale măştilor, care pot fi ale autorului sau ale fiecăruia dintre... privitori.

„MĂŞTILE SUNT UN FEL DE ARMURI ALE SUFLETULUI MEU, SUB CARE MĂ ASCUND...” Realizate bucată cu bucată, din fragmente asamblate apoi extrem de inspirat şi cu multă migală de Gheorghe Constantin, măştile expuse sunt, în general, de dimensiuni mari, unele dintre ele fiind realizate chiar în decursul câtorva ani. Creatorul ineditelor compoziţii plastice mărturiseşte: „Se fac în timp destul de îndelungat, fiecare bucată (n.r. dintre piesele care compun fiecare lucrare) se face individual, este foarte multă muncă. Ele pornesc de la un proiect mental, dar pe parcurs se fac... singure, adică eu, ca şi creator, trebuie să găsesc drumul pe care îl vor chiar ele. Eu nu pornesc de la un gând preconceput, că trebuie să fac într-un anume fel, materialele se cer singure unele după altele - lemn, metal, aramă, alamă, aluminiu, material bătut la război, lemn de brad - am experienţă... să le fac să „meargă” unele cu altele. Până la urmă, a face o lucrare înseamnă, de fapt, să mă îmbogăţesc pe mine însumi, iar eu devin mai atent şi mai complex, înţelegând toată tehnica, eventual şi privitorul, care, în timp, înţelege şi el ceva. În general, aici sunt - le zic eu - măşti, de când sunt copil, am făcut o mare varietate de măşti şi acum, întrebat care ar fi sensul - pentru că nu cred că e ceva făcut fără sens pe lumea asta - am ajuns la concluzia că sunt, de fapt, măştile mele cumva. Mereu arunci câte o mască şi, de fapt, niciuna nu eşti tu, cam asta e ceea ce descopăr eu. Măştile acestea sunt un fel de armuri şi scoarţe ale mele, ale sufletului meu, sub care mă ascund...”.

„Obiectul în sine, organizat într-un aranjament compoziţional cu un scop bine determinat şi servind unei idei artistice, şi-a găsit locul în preocupările lui Gheorghe Constantin. Măştile prezente în expoziţia „Symbolight\" au roluri şi rosturi sugestiv simbolice, întregind munca artistului, atât plastic expresiv, cât şi în sensul conţinutului ideatic”, observă vicepreşedintele „Wild Art”, Marian Cojoc. La rândul său, preşedintele „Wild Art”, Laura Stroe, consideră că „Reprezentarea plastică a lui Gheorghe Constantin se sprijină pe o organizare simbolică inedită, ce transpune privitorul într-un fel de interlume. Simbolul i-a folosit artistului ca o confirmare a unor legi descurajatoare, aşezându-l în creaţia sa alături de arhetipuri mitologice şi viziuni mitopoetice, împărtăşind plastic din înţelepciunea trecutului, pentru ca neînţelesul să devină înţelesul dezvăluit în Symbolight\".

MICRO-RECITAL FOLK IOANA BĂRBULICEANU Frumuseţea şi ineditul creaţiilor expuse pe neconvenţionalele simeze au fost potenţate, în atmosfera intimă şi caldă de la vernisaj, de micro-recitalul de folk - voce şi chitară - susţinut de o mică şi talentată interpretă, Ioana Bărbuliceanu. În vârstă de numai 12 ani, artista originară din Costineşti şi pregătită de cunoscutul folkist Walter Ghicolescu i-a delectat pe cei prezenţi cu o serie de piese, atât creaţii proprii, cât şi cover-uri.

După succesul expoziţiei... mobile din autobuzele de pe linia 40 Campus, cât şi al vernisajului de la restaurantul „Tossa”, „Wild Art” pregăteşte publicului estival o nouă manifestare expoziţională a cărei... gazdă vor fi autobuzele RATC. Protagonistul evenimentului programat să aibă loc zilele următoare va fi, de această dată, artistul fotograf Bebe Pitei, care va expune o serie de imagini reprezentative din colecţia sa, realizate de-a lungul timpului.