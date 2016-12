Tabăra de chirurgie de la Constanţa, singura de acest fel din lume

A treia ediţie a Taberei Internaţionale de Chirurgie „Surgery Summer Camp 2009” s-a încheiat. Manifestarea, organizată de Societatea Studenţească de Chirurgie din România (SSCR), împreună cu Catedra de Chirurgie a Spitalului Clinic de Urgenţă Constanţa, Asociaţia Studenţilor Medicinişti şi a Tinerilor Medici din Constanţa şi cu Facultatea de Medicină din cadrul Universităţii „Ovidius” Constanţa, a debutat pe 2 august. „Începînd cu 2 august, în fiecare săptămînă, în laboratoarele Facultăţii de Medicină din cadrul Universităţii „Ovidius”, a venit cîte o serie de aproximativ 20 de studenţi care au pus în practică o parte din noţiunile învăţate în cursul anului”, a declarat preşedintele SSCR - Filiala Constanţa, Cristina Mateescu. Tematica cursurilor „Surgery Summer Camp 2009” se bazează pe familiarizarea cu instrumentarul chirurgical, proceduri chirurgicale elementare, managementul plăgii, anastomoze intestinale, manevre chirurgicale uzuale, bandaje, pansamente, noţiuni de suturi vasculare, noţiuni de laparoscopie. „Această tabără de vară nu este interesantă numai pentru studenţii interesaţi de chirurgie, ci este interesantă şi binevenită pentru toţi studenţii”, a declarat decanul Facultăţii de Medicină Constanţa, prof. univ. dr. Petru Bordei. În acest an, au participat la Tabăra internaţională şi studenţi din 11 ţări, aceştia fiind toţi adunaţi în seria care a participat la cursurile din ultima săptămînă a taberei (24-29 august). „Practica chirurgicală din timpul şcolii nu este suficientă. Pentru a veni în întîmpinarea studenţilor care doresc să capete mai multe noţiuni practice, am organizat această tabără de vară. În plus, din discuţiile purtate cu studenţii străini, am descoperit că în afara ţării lucrurile stau şi mai rău în ceea ce priveşte partea practică. Un student din Italia, din anul VI, mi-a spus că el nici măcar nu a pus mîna pe instrumentarul medical”, a precizat Cristina Mateescu. Cursurile organizate în timpul „Surgery Summer Camp 2009” au fost foarte bine primite atît de studenţii români, cît şi de cei străini. Practica chirurgicală s-a efectuat în laboratoarele Facultăţii de Medicină pe materiale biologice de origine animală provenite de la abatoarele constănţene. „Pînă acum, am o părere foarte bună despre acest eveniment. După ce am petrecut această săptămînă în România, timp în care am asistat şi am pus în practică diferite intervenţii chirurgicale, mă gîndesc serios să devin chirurg. Înainte nu eram sigur, însă ni s-au explicat tot felul de intervenţii fascinante”, a declarat Eric Suevo, student la o facultate medicală din Germania.