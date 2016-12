Tabăra de vară pentru cercetaşi

Cea de-a şaptea ediţie a Taberei de vară pentru cercetaşi începe luni, la Academia Navală „Mircea cel Bătrân“, şi se desfăşoară pe parcursul a şapte zile în subunităţi aparţinând Forţelor Navale Române. Tabăra este organizată de Direcţia informare şi relaţii publice a Ministerului Apărării Naţionale şi Asociaţia de Caritate din Armata României „Camarazii“, în parteneriat cu Ministerul Tineretului şi Sportului şi cu sprijinul Statului Major al Forţelor Navale. Desfăşurată sub deviza „Fii cel mai bun! Fii la înălţime!“, ediţia din acest an a taberei are ca temă marina militară şi ca obiective însuşirea de către tinerii cercetaşi a unor cunoştinţe de bază despre Armata României, promovarea profesiei militare, prezentarea unor structuri militare, precum şi dezvoltarea şi punerea în valoare a calităţilor fizice, spiritului de competiţie şi de echipă ale tinerilor participanţi. Programul taberei cuprinde activităţi interactive prin care tinerilor cercetaşi le vor fi prezentate noţiuni de cercetare navală, procedee de orientare în teren, tehnici de supravieţuire în condiţii de izolare, traversarea unui curs de apă şi alte elemente de tactică militară. Totodată, tinerii vor participa la întreceri sportive (volei, handbal, fotbal), jocuri marinăreşti şi vor vizita unităţi militare aparţinând Forţelor Navale din judeţele Constanţa şi Tulcea şi obiective turistice din municipiul Constanţa. Participanţii, 42 de elevi, fete şi băieţi din întreaga ţară, au fost selecţionaţi în urma unei competiţii naţionale desfăşurate on-line pe web-site-ul www.mapn.ro/tabara.