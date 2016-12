Tabără pentru copiii cu dizabilităţi

Primăria Cernavodă organizează în perioada 5 - 10 august, în parteneriat cu Clubul Rotary din Cernavodă, Asociaţia „Save the Dogs and other Animals” şi Asociaţia „Copilul Meu”, o tabără pentru copii şi tineri cu autism, sindrom Down, tulburări locomotorii sau de vorbire. Printre participanţi se numără 14 tineri cu dizabilităţi multiple şi severe, ocrotiţi în cadrul Asociaţiei „Don Orione“ din Bucureşti, dar şi copii ocrotiţi în cadrul Centrului de Terapie Educaţională din Cernavodă. În cadrul celor cinci zile, participanţii vor vizita obiective turistice din judeţ, dar şi adăpostul pentru animale „Save the dogs and other animals”, unde vor beneficia de terapie prin echitaţie. În altă ordine de idei, primarul Hânsă spune că administraţia locală va deschide, în acest an, un Centru de terapie pentru copiii cu nevoi speciale, care va avea sediul la parterul Internatului de la Liceul „Anghel Saligny“. Proiectul, afirmă Hânsă, va fi realizat cu ajutorul Asociaţiei „Departe de casă” din Constanţa. „În Cernavodă sunt mulţi copii cu probleme medicale, dar care vor fi ajutaţi pe plan local, nemaifiind nevoie să meargă tocmai până la Constanţa. Astfel, în viitorul Centru vor fi implementate tehnici recuperatorii moderne (ex. Art Therapy) pentru copiii instituţionalizaţi, copiii ai căror părinţi sunt plecaţi în străinătate şi copiii diagnosticaţi cu autism sau ADHD (deficit de atenţie - n.r.), care necesită educaţie specială”, a spus Gheorghe Hânsă.