Tablete în școli! Părinți și profesori vs. psihologi

Încetul cu încetul, procesul de învățământ pare să o ia pe un făgaș normal și să se alinieze la standarde europene. Educația digitală a devenit, de ceva timp, una din preocupările de bază ale învățământului românesc. Integrarea computerului, a tabletei și a manualelor digitale în școli nu mai este privită ca o mișcare avangardistă, ci ca o necesitate. Însă, ca orice mișcare aflată la început de drum, și digitalizarea învățământului are atât susținători, cât și critici. Mai mulţi părinţi şi profesori au anunțat, zilele trecute, în cadrul unei conferințe, că se opun lecţiilor digitale şi utilizării tabletelor în şcoli, susţinând că ele afectează negativ dezvoltarea copiilor. În schimb, ei propun manuale alternative cu jocuri interactive şi ilustraţii făcute chiar de copii. Este vorba de mai multe asociații, printre care Asociaţia Părinţilor pentru o Educaţie Sănătoasă, Asociaţia Dascălilor Români, şi Asociaţia Părinţilor şi Profesorilor “Grigorie Palama”, care au organizat, în această săptămână, conferinţa cu titlul ”Copilul între Galaxia Gutenberg şi tehnologia modernă”. ”Copiii care de mici se joacă pe telefon sau primesc tablete dezvoltă probleme de atenţie. Veţi vedea copii mici, plictisiţi, retraşi, izolaţi. Generaţii care se plictisesc, depresivi cu tendinţe spre suicid”, a subliniat doctorul în bioetică şi biofizicianul Virgiliu Gheorghe. Psihologii îi contrazic însă pe părinții nemulțumiți. ”Este vorba de acea observație pe care ne-o făceau și nouă părinții și bunicii: dacă te uiți la televizor, îți strici ochii. Este un conflict între generații. Discutăm, la ora actuală, de o cu totul altă generație, de copii foarte inteligenți din punct de vedere cognitiv, așa că și educația trebuie să se adapteze. Utilizarea lecțiilor digitale și a tabletelor în școli, cu măsură, nu are cum să îi afecteze pe copii, mai ales dacă ele sunt folosite în scop educativ”, a explicat psihologul constănțean Cristina Gemănaru. Mai mult, ea a mai spus că există aplicații care îi pot ajuta pe copii în dezvoltarea lor. ”Multe aplicații ajută la dezvoltarea atenției. Sub supravegherea directă a unui adult, ele nu au o influență negativă asupra copilului, doar dacă el este abandonat. În acel caz, copilul decide în ce scop să folosească tableta, însă îi lipsește maturitatea psiho-socială. El va alege să se joace, iar atunci poate dezvolta un comportament agresiv. Însă, în școli, tabletele sunt folosite doar în scop educativ”, a precizat psihologul. Virgiliu Gheorghe crede că, dacă în joc este multă violenţă, atunci este anulată și reacţia la suferințele celor din jur. În acest context, susţine acesta, dezvoltarea mediului digital se va dovedi, în următorii câţiva ani, a fi ”unul dintre cele mai mari eşecuri din istoria şcolii moderne româneşti”.