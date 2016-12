Tablou de Andy Warhol vândut cu preţ-record

A doua zi după recordul mondial de preţ stabilit de vânzarea unui triptic de Francis Bacon, pentru 142,4 milioane de dolari, opera monumentală ”Silver Car Crash (Double Disaster)” de Andy Warhol a fost vândută la licitaţie cu 105 milioane de dolari, la New York, stabilind un nou record de preţ pentru o operă creată de acest artist american, a anunţat casa Sotheby's. Opera face parte dintr-o serie intitulată ”Death and Disaster”, creată de Andy Warhol în 1963, şi a fost expusă în public o singură dată pe parcursul ultimilor 26 de ani. Celelalte trei pânze din serie sunt expuse în muzee din New York, în Elveţia şi la Viena. Această vânzare a pulverizat precedentul record de preţ pentru o operă de Andy Warhol, de 71,72 de milioane de dolari, potrivit casei Sotheby's, care nu a dorit să dezvăluie identitatea colecţionarului care a cumpărat tabloul, care are dimensiunile de 2,43 metri x 4 metri şi se compune din două panouri. Panoul stâng conţine o serigrafie cu 15 fotografii ale unui accident de automobil, iar panoul drept este un vast dreptunghi argintiu.

Pe parcursul aceleiaşi licitaţii, tabloul ”Coca-Cola (3)”, care prezintă în alb-negru o cutie cu celebra băutură carbogazoasă, cu dimensiunile de 1,7 metri x 1,3 metri, a fost vândut cu 57,285 milioane de dolari. Realizată de Andy Warhol în 1962, pictura aparţinea unui colecţionar privat de aproape 20 de ani. Totodată, cu vânzări cumulate de peste 329 milioane de dolari (fără taxe), Andy Warhol (1928 - 1987) a revenit în 2012 pe primul loc în topul vânzărilor la licitaţie pe plan mondial, pe care îl câştigase în 2007 şi îl pierduse ulterior, potrivit unui bilanţ alcătuit din Artprice şi noul său aliat de pe piaţa chineză, Artron.