Tablou de milioane

Un portret pictat de Francis Bacon, reprezentându-l pe amantul său, George Dyer, a fost vândut cu peste 42 de milioane de lire sterline, joi, de Christie's, la Londra, şi a stabilit un nou record european pentru această casă de licitaţii. Tabloul ”Portrait of George Dyer Talking”, pe care Francis Bacon l-a realizat în perioada în care se afla pe culmile artei sale, a fost expus pentru prima dată în 1966, anul realizării operei, la Paris. Acelaşi tablou a fost expus din nou în capitala franceză cinci ani mai târziu, cu ocazia unei retrospective, prima organizată într-un muzeu şi dedicată acestui pictor britanic, la Grand Palais din Paris. Expoziţia a fost vernisată la două zile după sinuciderea lui George Dyer. Acesta este cel mai mare preţ plătit pentru o pictură - realizată pe un singur panou - a lui Francis Bacon, născut pe 28 octombrie 1909, la Dublin, şi decedat pe 28 aprilie 1992, la Madrid. Un triptic intitulat ”Three Studies of Lucian Freud”, al aceluiaşi pictor britanic, a fost adjudecat la New York, în 2013, cu 142,4 milioane de dolari, un record mondial de preţ pentru o operă de artă vândută la licitaţie de casa Christie's.