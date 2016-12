Tablou de Turner, vândut la preţ record

Tabloul ”Modern Rome-Campo Vaccino” de Joseph Mallord William Turner (1775-1851) a fost achiziţionat miercuri, la Londra, de Muzeul Getty din Los Angeles, pentru suma de 35,7 milioane de euro, un record pentru lucrările acestui pictor britanic. Precedentul record pentru un tablou de Turner a fost stabilit în aprilie 2006, de o altă pictură din seria sa italiană, ”Giudecca, La Donna della Salute and San Giorgio”, realizată sub forma unei vederi de ansamblu asupra oraşului Veneţia, care a fost vândută la New York, pentru suma de 28 de milioane de euro.

Realizată în 1839, ”Modern Rome-Campo Vaccino” este o pictură în ulei, cu dimensiunile de 90,2 cm x 122 cm, reprezentând o vedere asupra oraşului Roma scăldat de razele soarelui de vară. Acest tablou, ultimul pictat de Turner în timpul sejurului său la Roma, a apărut o singură dată pe piaţă de când a fost realizat. Aflat într-o stare de conservare excepţională, tabloul a fost scos la licitaţie de către moştenitorii unei familii aristocrate scoţiene, care îl achiziţionase în 1878. Tabloul a fost scos la vânzare în cadrul unei colecţii aparţinând marilor maeştri britanici, care s-a vândut pentru suma totală de 64,3 milioane de euro. Printre celelalte puncte de atracţie ale licitaţiei s-au aflat picturi realizate de maeştri flamanzi Pieter Bruegel cel Tânăr, Pieter Bruegel cel Bătrân, Bernard van Orley, Jan Lievens şi Isack von Ostade.