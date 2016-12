Tablouri de ciocolată

Cofetăria Silvian din Constanţa a organizat o expoziţie mai puţin obişnuită. Cu ocazia zilei de 8 Martie, maestrul cofetar Silvian Miron a realizat 20 de tablouri dulci, din ciocolată. Inimi, flori şi mesaje, toate lucrate în ciocolată de diferite culori, au fost aşternute pe „pânză” pentru a crea un delicios simbol al dragostei. „De un deceniu şi jumătate, constănţenii au luat contact, prin intermediul maestrului Silvian Miron, cu un alt tip de activităţi într-un domeniu dulce”, a declarat criticul de artă Alice Dinculescu. Ea a adăugat că îmbinarea artei cu gastronomia nu este o noutate, maeştrii bucătari şi cofetari reuşind, de-a lungul timpului, să transforme mâncarea/desertul în artă. Potrivit maestrului Silvian Miron, ideea realizării unei expoziţii de tablouri dulci a plecat de la faptul „că putem jongla cu ciocolata”. „Încercăm, de la an la an, să scoatem în evidenţă altceva, să facem ceva diferit. La aceste tablouri am lucrat aproximativ o săptămână”, a precizat maestrul Silvian. După ce vor fi admirate, tablourile expuse vor putea fi cumpărate de pasionaţii de ciocolată. Maestrul Silvian Miron a anunţat deja că pregăteşte o nouă acţiune inedită pentru constănţeni, care vor putea vedea şi alte modalităţi de folosire a ciocolatei. Silvian Miron este singurul cofetar român membru în Uniunea Internaţională a Patiserilor, Cofetarilor şi Preparatorilor de Îngheţată.