Tablouri recuperate de la nazişti, scoase la licitaţie

Patru tablouri furate de nazişti în timpul celui de-al Doilea Război Mondial, două dintre acestea fiind incluse în colecţia personală a lui Hermann Goering, vor fi scoase la vânzare, joi, de casa de licitaţii Sotheby's, din New York, care se aşteaptă să le vândă pentru un milion de dolari. Aceste tablouri au fost restituite proprietarilor de asociaţia internaţională „Monuments Men“, care în timpul celui de-al Doilea Război Mondial s-a mobilizat pentru a proteja monumentele şi operele de artă ameninţate din ţările ocupate de trupele naziste. Două dintre tablouri au făcut parte din colecţia personală a lui Hermann Goering, comandantul-şef al forţelor aeriene germane Luftwaffe şi colaboratorul apropiat al lui Hitler, Goering contribuind în mare măsură la jefuirea operelor de artă din ţările ocupate. Conform casei de licitaţii, picturile poartă încă urma modului în care naziştii inventariau operele de artă furate.

Capodoperele din colecţia lui Goering sunt două tablouri ce aparţin pictorului francez Jean-Baptiste Pater (1695-1736): „La cueillette des roses” şi „Le musicien”, care au fost confiscate de la familia Rothschild şi trimise la depozitul galeriei Jeu de Paume, din Paris, pe 5 noiembrie 1940. Cele două tablouri au fost estimate la 300.000, respectiv 500.000 de dolari. Recuperate la Berchtesgaden cinci ani mai târziu, acestea au fost restituite familiei Rothschild, care le-a cedat ulterior proprietarului actual. Al treilea tablou recuperat de nazişti, estimat la o sumă cuprinsă între 200.000 şi 300.000 dolari, este o lucrare a pictorului italian Francesco Guardi, ce înfăţişează o piaţă din Veneţia. Tabloul i-a aparţinut bancherului francez André-Louis Hirsch şi a fost confiscat de nazişti în octombrie 1941, fiind restituit văduvei lui Hirsch pe 23 mai 1946. Al patrulea tablou scos la vânzare, „Triumful lui Marcus Furius Camillus” de Apollonio di Giovanni, estimat la o sumă cuprinsă între 150.000 şi 200.000 de dolari, a fost confiscat din castelul baronului Edmond de Rothschild, din Ferrières. Opera de artă a fost găsită în Bavaria şi restituită proprietarului în perioada 1946 - 1947.

Misiunile efectuate de bărbaţi, femei şi copii din 13 ţări, cunoscuţi sub titulatura „Monuments Men”, pentru salvarea unui număr cât mai mare de opere de artă au fost în cea mai mare parte benevole şi au stat la baza cărţii intitulate „The Monuments Men: Allied Heroes, Nazi Thieves and the Greatest Treasure Hunt in History”, de Robert M. Edsel. Cartea a fost adaptată pentru marele ecran în filmul „The Monuments Men / Eroii monumentelor”, în regia lui George Clooney, care va avea premiera în cadrul Festivalului de Film de la Berlin.