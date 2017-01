“Tacul de Aur“, o competiţie de succes încă de la prima ediţie

Dacă organizatorii primei ediţii a turneului de biliard “Tacul de Aur“ au depăşit orice record în materie de premii acordate la o competiţie internă de acest gen, oferind 4.900 de euro în prima etapă, participanţii au răspuns pe măsură prin evoluţiile lor. Lake View Center din Constanţa nu a fost doar gazda celui mai puternic turneu din România ci şi a celor mai buni jucători de biliard din ţară, Babken, Ioan Ladanyi, Ovidiu Cristea sau Augustin Viziru. Dacă primii doi au disputat finala, câştigată de Melkonyan, cu 9-5, Ovidiu Cristea, cel mai bun jucător român de biliard în 2008, a trebuit să se mulţumească doar cu locul 3. „Sunt mulţumit de acest loc trei, chiar dacă obiectivul meu era să câştig prima etapă. Am primit ce meritam, pentru că în ultimul timp nu am alocat foarte mult timp biliardului faţă de anii precedenţi. Aşa cum Babken a avut în 2010 cel mai bun an, aşa am fost şi eu în 2008 cel mai bun din ţară, când am câştigat toate turneele importante. Deţin încă recordul naţional, cu nouă jocuri câştigate consecutiv, chiar în faţa lui Babken. Locul trei este în raport cu munca depusă în ultima perioadă. Etapele viitoare voi fi mai serios“, promite Ovidiu Cristea, care în 2009, după ce a câştigat titlul naţional la bila 9, a disputat un meci demonstrativ cu campionul mondial de snooker, Mark Williams. Învinsul lui Cristea din finala mică de la Lake View, Nicolae Son, a fost excepţia de la regulă, fiind argumentul că în jocul de biliard fiecare participant poate avea o şansă. „Sunt foarte mulţumit că am reuşit să ajung între cei mai buni patru jucători, mai ales că obiectivul meu era să pătrund în primii opt. A fost un concurs extraordinar, o experienţă inedită. Doar jucând împotriva celor mai buni vezi care îţi este adevărata valoare. Rezultatul mă determină să mă înscriu şi în etapele următoare“, a declarat Nicolae Son. Etapa a 2-a a “Tacului de Aur“ va debuta la începutul lunii viitoare.