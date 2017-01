Tadici nu vrea să plece de la naţională

Gheorghe Tadici, selecţionerul reprezentativei de handbal feminin a României, a explicat, la sfîrşitul partidei cu Ungaria, unde au greşit fetele şi ce a dus la eliminarea din lupta pentru podiumul olimpic, afîrmînd totodată cu nu vrea să părăsească echipa. “N-am fost inspirate în atac, nici apărarea n-a funcţionat, n-am avut siguranţă în defensivă. Am ratat incredibil, jucătoare cu mare experienţă au ratat. Nu trebuie făcută o tragedie, trebuie să ne bucurăm că şi la sporturile de echipă am avut şanse la medalii. Cred că atît se poate în momentul de faţă, pentru că există o arie de selecţie mare. Exista totuşi şansa unei medalii de bronz, dar ne-a fost frică”, a spus Tadici, care în ciuda eşecului din sferturi a anunţat că nu vrea să lase echipa după această înfrîngere şi că pînă pe 31 august, cînd i se încheie contractul, vrea să se facă o analiză a activităţii. “Eu nu sînt laş, nu sînt eu cel care fuge ca şobolanul cînd corabia se scufundă, vreau să rămîn la naţională. Pînă pe 31 august am contract, după care sper să se facă o analiză clară, iar Consiliul de Administraţie al Federaţiei Române de Handbal să ia hotărîrile cele mai corecte”, a afirmat Tadici. Antrenorul speră totuşi ca fetele să îşi apare imaginea şi să termine întrecerea pe poziţia a cincea: “Eu sper totuşi să luăm locul cinci, să se adune fetele şi să fie mai unite. Sper să îşi apere imaginea”.

Gaţu va anunţa decizia FRH la Bucureşti

Dezamăgit de prestaţia echipei s-a arătat şi preşedintele Federaţiei Române de Handbal, care speră să mai poată salva ceva din actuala generaţie de jucătoare. “Sînt foarte dezamăgit. Nu-mi vine să cred că am ratat medalia. Toată lumea este de vină, fetele, Tadici, Muşi, chiar şi eu. Dezamăgirea este cu atît mai mare cu cît noi pe unguroaice le-am bătut pînă acum pe unde le-am prins. Jocul nostru a fost lamentabil. Acum tragem cu dinţii pentru locurile 5-8. Contează foarte mult să ocupăm locul cinci”, a declarat Gaţu, care a adăugat că la Bucureşti se va decide soarta selecţionerului Gheorghe Tadici. “La Bucureşti vom face un consiliu de administraţie să vedem ce avem de făcut. Sper să mai putem salva ceva din generaţia asta. Eu mă gîndesc la o medalie pentru 2012. Deocamdată nu ştiu dacă Tadici va continua sau nu. Nu ar fi sportiv din partea mea să spun dacă îi vom prelungi sau nu contractul lui Tadici. La Bucureşti vom discuta”, a menţionat Gaţu. Naţionala feminină de handbal a României va evolua în turneul locurilor 5-8.