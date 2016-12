Tagma șefilor de stat ai României, în zodia postacului

11:03:23 / 02 Aprilie 2015

MESAJ

Udrea a ajuns in arest iar Basescu intr-o vila ,dar pe sest.Si acest lucru numai cu acordul celor 4 institutii:RA-APPS,Administratia Prezidentiala,SPP si SGG.Pentru ca fostul sa ajunga la Scrovistea ar fi trebuit sa hotarasca consikiul de administratie al RA-APPS cu avizul SGG.Daca domnii de la RA-APPS au facut-o de capul lor ar trebui sa-si dea demisia.Daca cei de la SGG si-au dat avizul fara sa-l informeze pe prim-ministru ar trebui sa-si dea demisia.SGG este in subordinea directa a prim-ministrului.Cine minte?Conform legii nr.406/2001 si HG nr.1214/2001 locuinta se asigura fara mobilier si fara personal de deservire.Daca le doreste beneficiarul trebuie sa plateasca salariile si celelalte cheltuieli aferente.Mai nou cetateanul fost presedinte vrea sa obtina cetatenia moldoveana si probabil sa candideze la alegerile din Moldova cu concursul lui Chirtoaca.Mai omule potoleste-te!Locul tau este in alt loc.Dupa care vrea sa realizeze marea unire si sa devina presedintele Romaniei Mari.Orice este posibil!Fereste-ne Doamne de satana!