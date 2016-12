Tăiat cu sabia

Doi bărbaţi au ajuns la spital, marţi după-amiază, în urma unui scandal petrecut în cartierul Colonişti, din oraşul Mangalia. Oamenii legii spun că Iaşar Ismail, în vârstă de 39 de ani, şi tatăl acestuia, Sait Memiş, de 64 de ani, s-au luat la ceartă cu Isa Iaşar, de 41 de ani, în plină stradă. În urma câtorva schimburi de replici, spun poliţiştii, cei trei s-au luat la bătaie. După încăierare, furios din cale-afară, Isa Iaşar a fugit spre casă şi s-a întors, după doar câteva minute, înarmat cu o sabie. Fără să stea pe gânduri, s-a repezit spre Ismail Iaşar, încercând să-l lovească. „A venit spre mine, ca să mă taie. Am vrut să mă apăr şi am ridicat mâinile, ca să nu mă izbească în cap. Mi-a secţionat tendoanele. Altercaţia a început în momentul în care Isa Iaşar a sărit la fratele meu. Aveau nişte probleme mai vechi şi Isa a vrut să se răzbune. Am intervenit ca să-l apăr şi asta a fost scânteia”, a declarat Ismail Iaşar. Martorii au apelat imediat linia unică 112 şi au cerut ajutorul poliţiştilor. Ismail Iaşar a fost transportat cu ambulanţa la Spitalul Clinic Judeţean de Urgenţă Constanţa, unde a rămas internat, cu răni grave, la ambele mâini. Isa Iaşar a fost găsit la domiciliu de poliţiştii din Mangalia, care l-au încătuşat şi l-au escortat la sediul Parchetului de pe lângă Judecătoria Mangalia, pentru audieri. Procurorii au dispus reţinerea lui pentru 24 de ore şi au formulat, ieri, pe numele lui, o propunere de arestare preventivă pentru 29 de zile sub aspectul comiterii infracţiunii de vătămare corporală gravă. Oamenii legii spun că problemele lui Isa Iaşar sunt cu atât mai mari cu cât bărbatul este recidivist, el având la activ o condamnare pentru tâlhărie. În anul 2005 a fost eliberat din penitenciar, rămânând cu un rest de pedeapsă de 1.000 de zile.