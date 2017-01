Tăierile ilegale, taxate cu amenzi din ce în ce mai mari

Ministerul Mediului şi Pădurilor a sancţionat cu amenzi în cuantum de peste 220.000 de lei 20 de operatori economici şi trei persoane fizice pentru nerespectarea regimului silvic, în urma unor controale efectuate în perioada mai-iunie în judeţele Constanţa şi Suceava. În judeţul Constanţa, 12 operatori economici au primit amenzi de 195.000 de lei. În judeţul Suceava au fost confiscaţi 701 metri cubi ce lemn, iar în Constanţa au fost efectuate confiscări contravalorice în valoare de 1,5 milioane de lei. \"Astfel de controale vor mai fi pentru că trebuie să stopăm cumva fenomenul tăierilor ilegale, exploatarea, transportul şi prelucarea lemnului fără a respecta legea. În acest sens, am adus recent şi modificări în legislaţie prin care am introdus sancţiuni mai drastice pentru o arie mai largă de abateri. Pentru mai multă eficienţă în aplicarea măsurilor de combatere a acestui fenomen, am inclus Jandarmeria, Poliţia de frontieră şi Inspectoratele pentru Situaţii de Urgenţă, pe lângă cei din sistemul silvic, care vor putea aplica aceste sancţiuni în cazul constatării unor abateri de la Codul silvic\", a declarat ministrul László Borbély. Controlul efectuat în cele două judeţe a avut drept obiect verificarea modului de respectare de către operatorii economici a prevederilor legale referitoare la exploatarea, transportul, prelucrarea primară a lemnului şi comercializarea acestuia, precum şi a respectării regimului silvic de către ocoalele silvice.