Tainele fizicii, desluşite de un olimpic constănţean

Forfotă, înghesuială, zeci de paparazzi şi jurnalişti pregătiţi să pună fel şi fel de întrebări sau să intre în transmisie live pe posturile de televiziune. Toţi sunt cu ochii în patru şi cu urechile ciulite. Cam aşa se poate descrie, pe scurt, atmosfera dintr-un aeroport românesc, înaintea sosirii unei „vedete” autohtone. Toţi cei prezenţi au pregătite camerele de filmat şi aparatele de fotografiat pentru a surprinde până şi detaliile nelăsate la vedere. Iar când momentul mult aşteptat are loc şi „vedeta” îşi face apariţia, jurnaliştii nu mai contenesc cu întrebările şi cu blitzurile. Din păcate, de cele mai multe ori, în România, sunt aşteptate în acest mod persoane care nu fac nimic pe plan profesional şi care nu au nimic de spus, ori s-au făcut cunoscute doar cu lucruri din viaţa personală, fără să depună niciun fel de efort, nici fizic, cu atât mai mult intelectual, pentru a se remarca. În timp ce astfel de personaje sunt în centrul atenţiei şi promovate, adevăratele valori ale României, care ne fac mândri şi ne reprezintă cu fruntea sus ţara, sunt nebăgate în seamă şi tratate cu indiferenţă. Cu două zile în urmă au ajuns în ţară şi participanţii la cea de-a XX-a ediţie a Olimpiadei Internaţionale Puridisciplinare Tuymaada, desfăşurată în perioada 17-24 iulie, în Iakutsk, Federaţia Rusă. 13 elevi români din şapte oraşe au participat la concurs pe disciplinele matematică, chimie, informatică şi fizică. Printre ei s-a aflat şi constănţeanul Ioan Ignat, elev în clasa a X-a la Colegiul Naţional „Mircea cel Bătrân” din oraşul nostru. El a susţinut proba la fizică şi a obţinut medalia de aur. Alături de el, toţi ceilalţi elevi români au obţinut medalii datorită punctajelor excepţionale înregistrate la probele concursului, din care nouă de aur (informatică - 3, matematică - 3, chimie - 2, fizică - 1). Însă aceste rezultate nu se pot obţine decât după multe ore de studiu intens. „După ce am fost selectat să particip la olimpiadă, am studiat şi câte opt ore pe zi pentru a fi cât mai pregătit. Am avut o probă teoretică şi o probă practică, care mi-au plăcut foarte mult”, a mărturisit mircistul Ioan Ignat, care nu s-a aflat pentru prima oară la acest concurs. El a mai participat şi anul trecut, când a obţinut tot o medalie de aur. „Pe lângă faptul că am câştigat o medalie, am câştigat şi prieteni. În cele câteva zile petrecute acolo, am participat la activităţi unde am putut socializa. Am jucat şah, ne-au fost prezentate jocuri şi piese de teatru tradiţionale”, a adăugat olimpicul medaliat cu aur. Pasionat de fizică, el nici nu se gândeşte să facă altceva pe viitor. Dacă înainte se gândea că şi-ar putea continua studiile în domeniul economic, acum şi-a dat seama că înţelege foarte bine acest domeniu şi îi place foarte mult. Dar, ca orice tânăr intelectual român care vrea o carieră de succes, şi el se gândeşte să opteze pentru o facultate peste hotare. „Încă nu ştiu ce facultate o să urmez, dar aş vrea să fie una din Anglia sau Elveţia. Acolo, laboratoarele sunt dotate cu instrumente mai bune, de precizie mai mare. Mi-ar plăcea să rămân să lucrez tot acolo unde o să şi termin studiile şi să fac cercetare sau să predau”, a mărturisit elevul. Însă, până să ajungă la facultate, Ioan speră să-şi îmbogăţească palmaresul cu alte câteva medalii. Până acum are trei de aur şi una de argint, obţinute la Olimpiadele Internaţionale din străinătate. Dar, pe lângă acestea, a mai participat la multe altele la nivel naţional, unde s-a aflat mereu pe podium: „M-am obişnuit cu concursurile pentru că particip din clasele primare. Nici nu mai am emoţii înainte de ele. Pentru mine a devenit ceva normal”. Pe lângă fizică, elevul mai este pasionat şi de fotografie şi îi place să-şi petreacă timpul liber în acest mod, care este cel mai bun pentru a se relaxa.