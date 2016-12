Take That ar putea lansa un nou album în 2011

După turneului britanic de promovare al albumului „Circus Live”, care se încheie după spectacolul de duminică de pe stadionul Wembley, formaţia Take That ar putea lansa un nou material discografic. În ultima lună, peste un milion de persoane au asistat la concertele trupei britanice din cadrul turneului. Ceea ce i-a determinat pe Mark Owen, Jason Orange, Howard Donald şi Gary Barlow să începe să compună piesele pentru cel de-al şaselea material discografic al trupei. Noul album ar putea fi lansat în 2011, iar formaţia Take That ar putea pleca din nou într-un turneu mondial de promovare. „Legăturile dintre ei sînt atît de puternice acum, încît băieţii au decis că ar trebui să continue împreună. Mark, Howard şi Jason compun mai bine ca oricînd. Sarcina scrierii noilor piese nu cade doar pe umerii lui Gary, aşa cum cred multe persoane. În plus, răspunsul pozitiv al fanilor, pe parcursul acestui turneu, i-a asigurat de apetitul publicului pentru această trupă, care îşi doreşte să cînte împreună mai departe”, a explicat o sursă apropiată trupei.

Take That a fost trupa de băieţi cu cel mai mare succes în anii \'90. Formaţia a avut opt single-uri care au ajuns pe prima poziţie a topurilor din Marea Britanie şi a vîndut peste 25 de milioane de albume în lumea întreagă. Trupa s-a destrămat după ce Robbie Williams a ales cariera solo. Trupa a avut o revenire spectaculoasă pe scena muzicală în 2006, odată cu lansarea piesei „Patience”, care a ajuns pe prima poziţie a clasamentelor muzicale din Marea Britanie. Albumul „The Circus” a fost vîndut în peste 500.000 de copii în primele două săptămîni de la lansare, iar biletele pentru concertele din turneul de promovare s-au epuizat de fiecare dată în doar cîteva minute.