Take That lansează un nou album

Grupul britanic Take That va lansa în luna iunie un minialbum, intitulat ”Progressed”, ce va conţine opt piese noi. Formaţia britanică va oferi fanilor ei, cu această ocazie, un set de două discuri, unul cu albumul ”Progress” şi un al doilea ce conţine opt piese noi, inclusiv următorul single al trupei, intitulat ”Love Love”. Cântecele de pe noul album au fost realizate după sesiunile de înregistrări pentru albumul ”Progress”, primul material discografic al trupei Take That avându-l pe Robbie Williams în componenţă, după plecarea sa din grup în 1995, ce a fost lansat pe piaţă anul trecut.

Minialbumul ”Progressed” va fi lansat pe piaţă pe 13 iunie, la scurt timp după ce turneul de vară al grupului Take That va debuta, pe data de 27 mai, printr-un concert ce va avea loc în oraşul Sunderland. După multe concerte programate în Europa, acest turneu se va încheia cu un show ce va avea loc la Munchen, pe 29 iulie. Turneul Progress Live Tour este deja sold-out, după ce fanii au cumpărat 1,1 milioane de bilete în prima zi în care acestea au fost puse în vânzare.