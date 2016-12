Take That se vinde bine

Trupa britancă Take That a vândut într-o singură zi un milion de bilete la concertele pe care le va susţine în vara lui 2011 în Marea Britanie, ceea ce reprezintă un nou record al Regatului Unit. Fanii britanici au dat năvală la casele arenelor care vor găzdui concertele, iar cei din restul lumii au comandat bilete telefonic sau pe Internet. “Vestea ne-a lăsat fără cuvinte! Suntem realmente şocaţi de interesul fanilor noştri pentru spectacolele de anul viitor”, au declarat membrii trupei. Concertele vor avea loc în mai, iunie şi iulie la Sunderland, Manchester, Birmingham, Cardiff, Glasgow şi Londra.

Fondată la începutul anilor \'90, Take That este una dintre cele mai populare trupe pop-dance din istorie, cu peste 33 de milioane de discuri vândute. Trupa este formată din Gary Barlow, Howard Donald, Jason Orange, Mark Owen şi Robbie Williams. Cei cinci s-au despărţit în 1996, optând pentru cariere solo, şi au reînceput să cânte împreună în 2006. Turneul din 2011 va fi primul din ultimii 16 ani susţinut de Take That în formulă completă.