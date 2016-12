Take That va cânta la ceremonia de deschidere a Jocurilor Olimpice de la Londra

Grupul britanic Take That, ai cărui membri s-au reunit recent, a fost invitat să cânte la ceremonia de deschidere a Jocurilor Olimpice de la Londra din 2012. Toţi cei cinci membri ai grupului Take That, Robbie Williams, Gary Barlow, Mark Owen, Howard Donald şi Jason Orange, au anunţat, joi, printr-o declaraţie comună că vor cânta pentru prima oară împreună, după o pauză de 15 ani, urmând să lanseze un nou album în luna noiembrie şi să susţină apoi un turneu mondial de promovare. Imediat trupa a fost deja contactată de organizatorii Jocurilor Olimpice de la Londra pentru a cânta în cadrul ceremoniei de deschidere. Pe lista celorlalte nume mari despre care se afirmă că ar putea cânta la ceremonia de deschidere a Jocurilor Olimpice din Londra se află Spice Girls, Paul McCartney, Leona Lewis şi The Rolling Stones.