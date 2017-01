Talaşman şi Bălaşa au aflat din presă că au fost excluşi din PNL

Membrii Delegaţiei Permanente Teritoriale a PNL Constanţa au decis, duminica trecută, în cadrul unei şedinţe ordinare, excluderea din partid a consilierului local Eduard Bălaşa şi a viceprimarului din Medgidia, Mircea Talaşman, din cauza “lipsei de implicare în activităţile Birourilor Permanente Locale ale PNL din Medgidia, activităţi la care prezenţa şi sprijinul aleşilor locali este obligatorie, şi la care aceştia au refuzat, practic, să participe“. Mircea Talaşman şi Eduard Bălaşa au remis ieri redacţiei punctul lor de vedere în legătură cu excluderea din partid, precizînd că au aflat despre acest fapt din presă. “Noi, Mircea Talaşman şi Eduard Bălaşa nu ne pretăm la jocuri politice murdare şi nu defăimăm. Nu am făcut-o nici atunci cînd consilierul PNL Sorin Ţuţuianu a organizat, împreună cu alţi incompetenţi ai vieţii politice din Medgidia, o adunare prin care s-a autoproclamat şef al filialei PNL Medgidia. Poate nu cunoaşte adevăratul sens al cuvîntului democraţie, în care toţi membrii unui grup pot participa la luarea deciziei, principiu de la care un PNL-ist adevărat nu ar abdica. Aşa s-a întîmplat şi cu şedinţa organizată de filiala judeţeană PNL care a avut loc duminică, 9 septembrie, la Constanţa. Am aflat din presă că am fost excluşi din PNL fără să fim prezenţi la întîlnire şi fără să ni se acorde dreptul de a ne apăra”, se arată în comunicatul semnat de Eduard Bălaşa şi Mircea Talaşman. În schimb, preşedintele PNL Constanţa, Gheorghe Dragomir, a declarat că cei doi foşti membri ai partidului nu ar fi aflat din presă despre excluderea lor dacă s-ar fi achitat de obligaţiile pe care le aveau şi s-ar fi prezentat la şedinţă. “Dacă cei doi membri ar mai fi trecut pe la Organizaţia PNL Medgidia şi pentru altceva decît pentru a aduna informaţii şi pentru a boicota activitatea celorlalţi membri şi dacă ar fi participat la toate birourile permanente, aşa cum este normal, nu ar fi aflat din presă că au fost excluşi din partid. Am încredere că Organizaţia PNL Medgidia este o organizaţie matură şi puternică şi că a luat cea mai bună decizie”, a declarat Gheorghe Dragomir.

Eduard Bălaşa şi Mircea Talaşman au mai precizat în comunicat că aceia care au hotărît excluderea lor din partid sînt foarte supăraţi că ei nu au sprijinit anumite grupuri de interese. “Sorin Ţuţuianu, înainte de a aduce acuzaţii mincinoase la adresa noastră, ar trebui să declare şi în cîte acţiuni şi evenimente ale comunităţii locale s-a implicat. Să nu uite că a fost ales de locuitorii din Medgidia să contribuie la dezvoltarea oraşului şi la binele locuitorilor. Activitatea sa ca şi consilier local se reduce la participarea, o dată pe lună, la şedinţe. Atunci ridică mîna fără nicio iniţiativă sau implicare, opunîndu-se la proiecte importante pentru oraş”, se arată în punctul de vedere al celor doi foşti liberali, în care mai este precizat: “Credem în PNL şi sperăm ca din cauza unor traseişti politici, să nu îşi piardă din simpatie şi încredere, transformîndu-se într-un partid bolşevic care ia decizii în grup restrîns şi se pretează la acţiuni care defăimează imaginea unor oameni de bine.”