Talciocul, martor negociabil al existenţei

În fiecare duminică, pe şoseaua de variantă a Constanţei se organizează un talcioc în care obiectele sunt second-hand, aduse de vânzători de acasă. Aşa se face că pe tarabele ruginite găseşti de la cărţi îngălbenite şi bibelouri chinezeşti, până la magnetofoane ruseşti care erau în vogă prin anii ‘80. Cei care scot la vânzare ce mai găsesc prin sertare şi prin debarale spun că aceasta este singura lor modalitate de a supravieţui în România zilelor noastre. „E o viaţă grea acum. Toate sunt scumpe. Aşa mă mai descurc, deşi nu prea fac vânzare. Astăzi am vândut trei casete şi un walkman şi am luat cinci lei pe ele. Sunt şomer şi supravieţuiesc cum pot, de pe o zi pe alta”, a spus unul dintre vânzători, care a dorit să rămână anonim. La rândul lor, cumpărătorii care frecventează talciocul spun că preferă să cumpere de acolo pentru că marfa este ieftină, variată şi negociabilă. “Vin aici de ani de zile. E mai convenabil să cumpăr de aici. Când am nevoie de ceva, nu sunt sigur în ce magazin pot găsi ceea ce e la un loc aici. În plus, aici preţurile nu sunt mari şi mai putem şi negocia cu vânzătorii”, a spus un pensionar, Dumitru Ivancu.

„O LUME MAI BUNĂ”. Sărăcia cronică din societatea românească este ilustrată cel mai bine de cei care îşi vând bunurile acumulate o viaţă întreagă în talciocul prăfuit pentru a-şi putea cumpăra o pâine. Speranţele într-o lume mai bună nu există pentru cei ca el, conform unuia dintre vânzători, Leonid Şuncă. Cu mustăţi albe ca ale lui Don Quijote, cu şapcă neagră de piele şi un inel cu cap de mort, Leonid ţine la piept un citat plastifiat din Molière, după care susţine că s-a ghidat o viaţă întreagă: “Dintre toate nebuniile nu e una mai mare decât să vrei să faci o lume mai bună”, asta spune Molière şi asta ţin la piept, pentru că toată viaţa am sperat că eforturile mele vor schimba lumea în bine. Acum am o pensie de boală de 390 de lei şi vând ce mai am prin casă, pentru că nu pot trăi doar cu ce primesc de la stat”.