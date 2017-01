“Talent Cup” aduce la Constanţa juniori de top din Europa şi Asia

Pentru al treilea an la rând, Academia de Fotbal “Gheorghe Hagi” organizează cel mai puternic turneu internaţional din România, “Talent Cup”, competiţie rezervată juniorilor under 17 (copii născuţi după 1 ianuarie 1995). Ca şi la primele două ediţii, când la Constanţa au ajuns în premieră Real Madrid, FC Barcelona şi Galatasaray Istanbul, turneul din acest an va găzdui pentru a doua oară cea mai importantă grupare de juniori din Europa în ultimul sezon, Internazionale Milano. Alături de formaţia italiană şi Academia Hagi vor mai participa echipele Kashima Antlers (Japonia) şi Naţionala României U17. Partidele vor fi găzduite de Stadionul Orăşenesc din Ovidiu.

UN NOU ROMÂN LA INTER. Tradiţia o impune ca favorită a turneului din acest an pe Inter Milano. Echipa italiană are în componenţă jucători care vor face pasul la echipa “Primavera” (Under 19), unde Inter a devenit în acest an campioana ediţiei inaugurale “NextGen Series”, competiţie similară Champions League! Antrenorii echipei milaneze sunt Sergio Zanetti, fratele actualului căpitan de la formaţia de seniori (Javier Zanetti este jucătorul cu cele mai multe meciuri disputate în Serie A), şi Luca Facchetti, fiul marelui fotbalist Giacinto Facchetti, fost jucător şi preşedinte la Inter. Din lotul deplasat face parte şi fundaşul român Mihai Alex Manolache, care a fost achiziţionat în 2010 de la un satelit al clubului rival AC Milan.

JAPONEZII STRĂBAT 18.000 KM. Japonezii de la Kashima Antlers au anunţat încă de anul trecut că intenţionează să mai participe la “Talent Cup”. Chiar dacă au de parcurs 18.000 de kilometri dus-întors, jucătorii din “Ţara Soarelui Răsare” vor să facă un pas în plus faţă de ediţia precedentă, când s-au clasat pe locul secund.

Echipa câştigătoare va intra în posesia trofeului “Talent Cup”, iar jucătorii remarcaţi vor fi premiaţi cu trofee pentru cel mai bun portar, cel mai bun fundaş, cel mai bun mijlocaş, golgheter şi cel mai bun jucător. Meciurile de la “Talent Cup” 2012 se vor desfăşura după următorul program - marţi, 21 august, ora 15.30: Academia de Fotbal “Gheorghe Hagi” - Internazionale Milano, ora 17.45: România U17 - Kashima Antlers; miercuri, 22 august, ora 15.30: Academia de Fotbal “Gheorghe Hagi” - Kashima Antlers, ora 17.45: România U17 - Internazionale Milano; joi, 23 august, ora 15.30: Academia de Fotbal “Gheorghe Hagi“ - România U17, ora 17.45: Internazionale Milano - Kashima Antlers. Cotidianul Telegraf este partener media al acestui eveniment.