Talentul, pe primul loc în preferinţele juriului „Mamaia caută o vedetă”

O dată cu startul emisiunii-concurs „Mamaia caută o vedetă”, care se difuzează pe Neptun TV, în fiecare duminică, de la ora 20.30, pe parcursul a 12 săptămîni, şi pentru juriul emisiunii, format din Mădălin Voicu (preşedinte), Corina Chiriac şi Viorel Gavrilă, trei muzicieni de excepţie, a început o misiune dificilă. „Este o provocare pentru noi să facem parte din acest juriu, pentru că sper că vom fi prezenţi şi în juriul Festivalului de la Mamaia. Este dificil, pentru că, în fiecare săptămînă, parcurgem aprox. 600 de kilometri (n. r. de la Bucureşti la Constanţa şi înapoi), dar în momentul în care eşti artist şi ai vocaţie pentru ceea ce faci, îţi dai toată silinţa pentru a-i ajuta pe alţii să devină artişti şi să îşi descopere vocaţia”, a spus Corina Chiriac.

Cîntăreaţa a ţinut să precizeze că notele juriului sînt acordate extrem de corect, scopul fiind acela de a-l descoperi pe cel mai talentat dintre tineri. „Nu vorbim între noi, chiar sîntem curioşi dacă părerile noastre coincid. Ar fi absurd să vorbim între noi, vrem să ştim dacă toţi trei credem în acelaşi tînăr. De exemplu, eu am dat nota zece unui tînăr, în timp ce un alt membru i-a acordat şapte. Ne dorim să cîştige cel mai bun, pentru că încercăm să descoperim cel mai bun tînăr interpret, care să ţină piept concurenţilor de la Festivalul Mamaia, unde vor fi interpreţi talentaţi din întreaga ţară”, a declarat Corina Chiriac. Artista a mai spus că, în acest moment, niciun concurent nu este pregătit pentru o confruntare naţională. „Noi (n.r. juriul) avem pregătirea şi experienţa necesară să recunoaştem talentul. Pentru noi, faptul că un tînăr are emoţii atunci cînd urcă pe scenă şi tremură nu este un lucru bun. Şi noi, artiştii cu experienţă, avem emoţii cînd urcăm pe scenă, dar am învăţat să le facem constructive. Nici eu, la 18 ani, nu eram pregătită, datoria lor este să înveţe cît mai repede să cînte, să se mişte. Noi îi căutăm pe cei care au talent, care învaţă repede”. Totodată, Corina Chiriac le-a dat şi un sfat celor zece concurenţi ai emisiunii „Mamaia caută o vedetă”, spunîndu-le că ar trebui să facă ceea ce visează, să încerce să realizeze ceea ce îşi doresc.

Dintre cei zece concurenţi ai emisiunii „Mamaia caută o vedetă”, doar unul va putea ajunge, anul acesta, pe scena celui mai important festival de muzică uşoară din România, unde va reprezenta zona Dobrogei. Iniţiatoarea acestui proiect inedit este Televiziunea Neptun, partener fiind Consiliul Judeţean Constanţa, prin Direcţia de Cultură.