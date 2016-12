Tâlhar prins de un poliţist în timpul liber

Lucrează de 21 de ani în poliţie, are meseria în sânge, iar faptul că se afla în timpul liber nu l-a împiedicat să acţioneze. Este vorba despre ag şef pp. Vasile Popa, de 45 de ani, lucrător al Biroului de Investigaţii Criminale (BIC) din cadrul Poliţiei Municipiului Constanţa. Nu a putut trece cu vederea o tâlhărie comisă sub ochii lui şi putem spune că îl caracterizează zicala „Omul potrivit la locul potrivit” şi că hoţul a fost unul „ghinionist”. Tâlhăria a avut loc miercuri noapte, în jurul orei 21.30, în cartierul constănţean Inel II. O femeie care mergea spre casă a fost atacată chiar în faţa blocului, iar suspectul i-a smuls lanţul de la gât. Poliţistul se întorcea acasă împreună cu familia, când a auzit un ţipăt puternic de femeie care l-a pus pe gânduri. „După ce am auzit un ţipăt, m-am gândit că poate a fost un accident rutier, însă nu auzisem nicio frână. Imediat am văzut un tânăr că trece în fugă pe lângă mine, iar în urma lui alerga un vecin din cartier. Atunci mi-a spus vecinul că o femeie a fost tâlhărită şi am pornit în urmărirea suspectului. Vecinul meu a luat-o într-o direcţie, iar eu în cealaltă, ca să îl putem bloca. La un moment dat l-am scăpat din raza vizuală, afară fiind destul de întuneric, însă cu ajutorul unor tineri şi al altor vecini care l-au văzut pe unde alerga am reuşit să îi dau de urmă. L-am prins în spatele unui bloc din apropiere, unde se ascunsese în gardul viu. L-am imobilizat cu ajutorul tinerilor şi am solicitat întăriri. În urma percheziţiei corporale nu am găsit bunul asupra lui, însă apoi am găsit lanţul în iarbă”, a declarat ag şef pp. Vasile Popa, poliţistul în cadrul BIC.

ARESTAT Suspectul a fost identificat ca fiind Marcel Ion, de 17 ani, din Constanţa, fiind cunoscut de oamenii legii pentru comiterea de infracţiuni de acest gen. Autorul infracţiunii a fost escortat la sediul Poliţiei Municipiului Constanţa, iar pe numele lui a fost întocmit dosar penal pentru comiterea infracţiunii de tâlhărie. Spiritul civic de care a dat dovadă poliţistul dar şi ceilalţi constănţeni a făcut ca agresorul să ajungă după gratii şi să nu mai comită infracţiuni, cel puţin o perioadă de timp. „Este foarte greu ca noi, poliţiştii, să facem faţă la infracţionalitatea care pe zi ce trece este în creştere, fără ajutorul cetăţenilor. Chiar aş vrea să le mulţumesc vecinilor şi acelor tineri cu ajutorul cărora l-am prins pe individ”, a mai adăugat ag şef pp. Vasile Popa. Suspectul a fost reţinut pe bază de ordonanţă 24 de ore, iar joi după-amiază a fost prezentat magistraţilor Judecătoriei Constanţa care au emis pe numele lui mandat de arestare preventivă pentru o perioadă de 20 de zile. Marcel Ion a fost încarcerat în Centrul de Reţinere şi Arest Preventiv Constanţa.