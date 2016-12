Tâlhar prins de un poliţist în timpul liber

Un poliţist nu-şi uită niciodată statutul de om al legii. De asta a dat dovadă ag. şef Constantin Şotilă, angajat al Biroului de Investigaţii Criminale din cadrul Poliţiei Municipiului Constanţa. Deşi se afla la plimbare cu copilul, poliţistul nu a stat prea mult pe gânduri şi a pornit pe urmele unui tâlhar care jefuise o femeie smulgându-i poşeta de pe umăr, ziua în amiaza mare.

Tâlharii se înmulţesc pe zi ce trece şi nu mai ţin cont de nimic. Unii dintre ei au avut „ghinionul” să dea atacurile chiar sub ochii unor poliţişti, care, deşi erau în timpul liber, nu şi-au uitat menirea. După ce, în ultimele două luni, un poliţist constănţean a prins doi hoţi în afara orelor de program, la sfârşitul săptămânii trecute, un alt om al legii nu a putut să treacă cu vederea o infracţiune care s-a comis chiar în faţa lui. Este vorba despre ag. şef Constantin Şotilă, care activează la Biroul de Investigaţii Criminale din cadrul Poliţiei Municipiului Constanţa. El a alergat după un hoţ care i-a furat poşeta unei femei. Potrivit anchetatorilor, victima, Ileana Lanu, de 60 de ani, din Constanţa, se îndrepta, sâmbătă după-amiază, spre casă, pe bulevardul 1 Decembrie 1918, din Constanţa. Ajungând la intersecţia cu strada Traian, din spate a venit un tânăr care i-a smuls geanta de pe umăr. Femeia a început să ţipe şi, în ajutorul ei, au sărit mai mulţi trecători, printre care şi poliţistul Şotilă care se afla cu copilul la plimbare. „Împreună cu alţi cetăţeni, am pornit în urmărirea lui, am reuşit să îl prindem şi l-am imobilizat. Tânărul respectiv avea asupra lui o poşetă pe care a ascuns-o în sân. A declarat că avea nevoie de bani”, a declarat ag. şef Constantin Şotilă.

ARESTAT Tânărul a fost identificat ca fiind Alexandru Stănilă, de 20 de ani, din Constanţa. Acesta a fost escortat la sediul Poliţiei Municipiu şi pe numele lui a fost întocmit dosar penal pentru comiterea infracţiunii de tâlhărie. „În geantă aveam 400 de lei, actele de identitate, dar şi alte bunuri. Îmi pare rău că se întâmplă asemenea lucruri pe stradă, însă le mulţumesc poliţiştilor că şi-au făcut datoria”, a declarat păgubita, Ileana Lanu. Poliţiştii constănţeni l-au prezentat pe Stănilă procurorilor, care au propus instanţei arestarea lui. Sâmbătă seara, magistraţii Judecătoriei Constanţa au emis pe numele lui Alexandru Stănilă mandat de arestare preventivă pentru o perioadă de 29 de zile pentru tâlhărie.

SIMILAR Un alt caz asemănător este al ag. şef pp. Paul Stroie, care în ultimele două luni a prins doi hoţi, chiar dacă se afla în timpul liber. Anul trecut în decembrie, poliţistul s-a aflat lângă un hoţ din buzunare care „opera” într-un mijloc de transport în comun. O lună mai târziu, Stroie a prins alt infractor pe care l-a văzut din autobuz. Poliţistul a observat că tânărul este fugărit de două femei şi atunci şi-a dat seama că ceva este în neregulă şi a decis să coboare la prima staţie şi să îl urmărească. Suspectul furase un deodorant dintr-un supermarket.