Tâlhar „suspendat” din activitate

A fost acostat pe stradă de un individ dubios, sub pretextul că vrea să-i vândă un telefon mobil, dar l-a refuzat categoric. Deşi i-a spus comerciantului ambulant că nu doreşte să cumpere niciun aparat, Ozel Regep, de 19 ani, din Constanţa, s-a trezit tâlhărit. Agresiunea a avut loc pe 10 iulie 2012, în jurul orei 21.30, la intersecţia străzii Baba Novac cu strada Dezdrobirii, din Constanţa. Potrivit declaraţiei lui Regep, tâlharul a fost foarte supărat că nu a vrut să-i arate ce telefon mobil are, aşa că l-a buzunărit şi i-a luat cu forţa aparatul marca Nokia, apoi a fugit. Păgubitul a oprit un trecător şi l-a rugat să sune la 112 pentru a reclama furtul. În scurt timp, o patrulă de poliţie a sosit la locul indicat de Regep, care le-a dat anchetatorilor semnalmentele suspectului şi direcţia în care acesta a plecat. Ulterior, victima l-a identificat pe tâlhar din albumul foto al Poliţiei. Două zile mai târziu, Atanase Iuruc, de 21 de ani, din Constanţa, a fost prins de poliţiştii Secţiei 4 Poliţie Constanţa şi predat lucrătorilor Biroului de Investigaţii Criminale din cadrul Poliţiei Municipiului Constanţa. Tânărul a fost reţinut pentru tâlhărie, dar instanţa a respins propunerea de arestare preventivă a acestuia. După o lună de cercetări, Iuruc a fost trimis în judecată. Ieri, Judecătoria Constanţa l-a condamnat la doi ani şi jumătate de închisoare cu suspendare sub supraveghere. Decizia nu este definitivă.