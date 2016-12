Tâlhăreau bărbaţii care răspundeau la anunţuri matrimoniale!

CUPLU DE ESCROCI Doi tineri constănţeni, fără nicio ocupaţie, au găsit o modalitate de a se îmbogăţi rapid şi fără prea mult efort. Protagoniştii escrocheriei, Monica Andreea Dinicu, de 21 de ani, din Cumpăna şi Marius Ştefan Holbură, de 23 de ani, din Constanţa, şi-au pus la punct cele mai mici detalii ale planului diabolic. Ei au închiriat un apartament dintr-un bloc situat în cartierul constănţean Tomis I. Monica Andreea Dinicu dădea anunţuri la ziar, la Matrimoniale, unde preciza că face masaj erotic cu finalizare. Bărbaţi dornici de senzaţii tari sunau la numărul din ziar şi aflau adresa unde urma să aibă loc întâlnirea. Clientul care a vizitat-o pe tânără sâmbăta trecută, în jurul orei 15.30, a avut însă parte de o surpriză. Acesta le-a povestit anchetatorilor că, după ce a ajuns în apartamentul respectiv, a fost invitat de tânără într-o încăpere unde s-au dezbrăcat. Tânăra a continuat cu dulcegăriile şi l-a condus pe client într-o altă cameră, unde ar fi trebuit să înceapă masajul urmat de actul sexual. Bărbatul a fost lăsat să se relaxeze, iar tânăra a intrat în baie să facă un duş. Era momentul în care intra în scenă Marius Ştefan Holbură, care s-a prezentat a fi soţul tinerei. Foarte nervos că şi-a prins soţia în flagrant şi că aceasta îl înşală, bărbatul l-a ameninţat pe presupusul amant cu un cuţit şi l-a dat afară din casă. Victima a încercat să îi explice că el a găsit un anunţ la ziar, însă nimic nu l-a înduplecat pe ”soţul gelos”. Clientul a plecat din apartament, însă imediat şi-a dat seama că banii şi telefoanele mobile îi lipsesc. Bărbatul a încercat să şi le recupereze, însă a bătut în zadar la uşa apartamentului. Atunci şi-a dat seama că a fost escrocat şi s-a îndreptat către Secţie 3 Poliţie Constanţa, unde a depus o plângere. Oamenii legii spun că acesta nu a fost singurul „client” păcălit după acest scenariu de cei doi escroci. Sâmbătă noapte, în jurul orei 02.00, un alt bărbat a călcat pragul apartamentului cu pricina. De acelaşi scenariu a avut şi el parte, însă când a observat că banii şi telefoanele mobile i-au dispărut, acesta a sunat la 112 şi a cerut un echipaj pe Aleea Mălinului, unde se află situat blocul.

ARESTAT Un echipaj din cadrul Secţiei 3 Poliţie Constanţa a ajuns la adresă şi i-a ridicat pe cei doi escroci. Marius Ştefan Holbură, Monica Andreea Dinicu şi clientul au fost escortaţi la sediul secţiei pentru audieri. Cazul a fost preluat de ofiţerii Biroului de Investigaţii Criminale, din cadrul Poliţiei Municipiului Constanţa, care încearcă să stabilească alte victime ale escrocilor. Potrivit anchetatorilor, până în prezent, valoarea prejudiciului cauzat de aceştia se ridică la 4.500 de lei. În urma percheziţiei efectuate în apartamentul închiriat de cei doi, poliţiştii au descoperit mai multe telefoane mobile marca Nokia şi urmează acum să stabilească cui aparţin. În timpul audierilor, Holbură nu a recunoscut cele întâmplate şi le-a declarat anchetatorilor că nu a făcut niciun pact cu iubita lui şi că el nu ştia nimic despre ocupaţia ei. Nici Monica Andreea Dinicu nu a recunoscut acuzaţiile aduse. La finalul audierilor, procurorii au propus instanţei arestarea lui Holbură. Ieri dimineaţă în jurul orei 05.00, magistraţii au admis propunerea şi l-au arestat 29 de zile pe Holbură pentru tâlhărie. Monica Andreea Dinicu este cercetată în libertate pentru complicitate la tâlhărie.

„PĂREAU CĂSĂTORIŢI” În cursul zilei de ieri, proprietarul apartamentului a venit să facă curăţenie în locuinţă. „Nu vreau să comentez. Nu ştiu ce s-a întâmplat aici”, a spus proprietarul. Vecinii spun că nu ştiau cu ce se ocupă cei doi şi că au crezut că sunt căsătoriţi. „Locuiau în apartament de aproximativ o lună. A venit poliţia, ne-a întrebat şi pe noi dacă îi cunoaştem, cu ce se ocupă, dar nu am putut să spunem prea multe pentru că nu ştiam amănunte. Am înţeles că aduceau băieţi aici şi le luau banii, dar noi nu am auzit scandal. Eu am crezut că ei sunt căsătoriţi”, a declarat o vecină.