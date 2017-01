Tâlhari prinşi de poliţiştii de la Rutieră

Doi constănţeni sunt cercetaţi penal după ce au fost prinşi la scurt timp de la comiterea unei tâlhării. Agresorii au fost prinşi de agenţii Anca Alexandru şi Dan Petrescu, poliţişti ai Serviciului Poliţiei Rutiere (SPR) Constanţa, care patrulau în zonă. Potrivit anchetatorilor, marţi seară, în jurul orei 20.30, un bărbat de 50 de ani, care aştepta în staţia din zona BIG autobuzul 48, a fost atacat de trei indivizi care l-au lovit, i-au furat 786 de lei şi au dispărut. Bărbatul a oprit un echipaj al Poliţiei Rutiere care trecea prin zonă şi le-a spus ce s-a întâmplat şi încotro au fugit tâlharii. „Ne aflam pe bulevardul I.C. Brătianu, la intersecţie cu strada Dezrobirii, când am fost opriţi de domnul care a fost tâlhărit. Bărbatul ne-a spus că i s-a furat o sumă de bani, de către trei tineri. I-am văzut pe agresori fugind prin spatele magazinului BIG. Din fericire, cunoşteam foarte bine cartierul şi am încercat să le ieşim în faţă. I-am văzut că alergau prin faţa magazinului Mob Expert, însă dintr-o dată au dispărut. Am oprit maşina şi am început să îi căutăm. În acea zonă mai este o fabrică de mobilă, însă în curtea societăţii nu erau. Colegul meu a spus că sigur se ascund pe undeva, pentru că au dispărut foarte repede. În faţa magazinului Mob Expert erau parcate patru dube şi doi dintre ei se ascunseseră sub ele. Am fost nevoiţi să ne târâm pe sub maşini pentru că nu vroiau să iasă. Am reuşit să-i încătuşăm şi i-am chemat pe colegii noştri de la Secţia 4 Poliţie”, a declarat ag. princ. Anca Alexandru. Agresorii au fost identificaţi ca fiind Memet Memiş, de 27 de ani, şi Elvis I., de 14 ani. Oamenii legii spun că prejudiciul a fost recuperat în proporţie de 15% şi predat păgubitului. Este posibil ca restul banilor să se fi aflat la cel de-al treilea individ. Pe numele celor doi a fost întocmit dosar penal pentru comiterea infracţiunii de tâlhărie şi sunt cercetaţi în stare de libertate. Lucrătorii Secţiei 4 Poliţie Constanţa îl caută pe cel de-al treilea suspect.