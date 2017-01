Tâlharii de la „Cafe Cafe” rămân în arest

Laurenţiu Bogdan Târziu, de 23 ani, din Constanţa, unul dintre complicii lui Cezar Virgil Stăncescu, de 22 de ani, fostul angajat al restaurantului „Cafe Cafe”, care a spart localul după ce a fost concediat, a spus, ieri, judecătorilor Tribunalului Constanţa cum a ajuns să fie implicat în tâlhărie. „M-a sunat Costin Ion să îl duc la hotel Ibis ca să se întâlnească cu cineva. Acolo am coborât împreună pe plaja Modern, unde a apărut Stăncescu, ce avea două genţi. Am mers toţi acasă la Costin Ion, unde am aflat că Stăncescu furase din restaurant o casetă de valori şi două laptopuri, fără a-mi relata împrejurările. Am plecat la Năvodari, unde am spart caseta de valori şi am luat banii, cam în jur de 200 de milioane de lei vechi”, a declarat Laurenţiu Bogdan Târziu. El a afirmat că nu ştia nimic despre ceea ce voia să facă Stăncescu şi că s-a ales cu 40 de milioane de lei vechi din pradă. Avocaţii lui Târziu, Ion şi Stăncescu au cerut punerea în libertate a celor trei tineri, însă instanţa a respins solicitarea acestora, ancheta continuând cu ei în stare de arest preventiv. Reamintim că, în dimineaţa de 31 mai, Cezar Virgil Stăncescu a intrat în interiorul restaurantului, escaladând zidul şi ajungând direct pe terasa restaurantului. Fostul angajat ştia cum merg lucrurile în interior, că în weekend vânzările sunt mari, unde se găsesc banii şi faptul că paznicul, fiind bătrân, nu-i poate ţine piept. El şi-a improvizat dintr-un fes o cagulă, pentru a nu fi recunoscut de paznic şi l-a atacat cu violenţă, lovindu-l în cap. Afară, hoţul a fost aşteptat de complicii lui, Costin Ion, care l-a transportat cu un autoturism şi Laurenţiu Târziu, care s-a ocupat de ascunderea banilor. După lovitura dată, cei trei au aruncat cutia metalică în Canalul Poarta Albă - Midia Năvodari. În urma percheziţiilor, oamenii legii au reuşit să recupereze aproximativ 90% din prejudiciu, respectiv 14.000 de lei, 2.700 de euro, 680 de dolari şi cele două laptopuri Acer şi Dell.