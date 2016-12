Tâlharii prostituatelor se dădeau drept poliţişti

13:12:57 / 10 Mai 2014

Taci împinge

Arestați-l , băgati la pușcărie , cum e posibil asa ceva , femeile alea sau chinuit din greu saracele sa faca banii aia , iar nenorociți astia i au luat asa!! nu este posibil ca in anul 2014 intr o tara europeană sa se ajungă la asemenea lucruri. Bine basescu ca te ocupi de alte treburi, nu stiu ce ne-am fi facut fara acest președinte" model", pe care nu mi doresc ca tara asta sa mai aibe !! Hotilorrrrrr !!!!! pressa trebuie sa arătat-i cat mai multe ca acești oamenii sa fie închisi si sa isi primească ceea ce merita ! nu dupa 30 de zile de arest , si in astea 30 de zile isi ia avocat da 2-3 spagi, si ies afara si isi reaiau activitățile!!! sau eventual .. putin pe Germania , Olanda , Franța nu ca acolo da garda in case , si nhaa nu merge ca in romania cu șpagă!!!