Tâlhărit de o femeie în propria casă!

O femeie în vârstă de 35 de ani este cercetată de polițiștii Biroului de Investigații Criminale sub acuzația că a tâlhărit un constănțean. Oamenii legii spun că fapta a avut loc pe data de 15 noiembrie, în jurul orei 20.30, după ce păgubitul a invitat-o pe suspectă în casa lui. La un moment dat, în timp ce stăteau de vorbă, aceasta a scos din buzunar un cuțit și l-a amenințat pe bărbatul de 67 de ani că, dacă nu îi dă toți banii pe care-i are în locuință, îl va înjunghia. Speriat, acesta s-a conformat. Mariana C. a plecat cu suma de 2.000 de lei și cu un telefon. Omul a apelat linia unică 112 și a cerut ajutorul autorităților. Polițiștii au pornit o anchetă, au reușit să o identifice pe autoare și au reținut-o pentru audieri. Aceștia au recuperat mobilul victimei, dar nu și cei 2.000 de lei. Cercetările continuă.

