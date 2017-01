Tâlhărit în faţa Jandarmeriei

„Agăţatul” sub diferite pretexte pe site-urile de socializare pare să fie noul mod de a câştiga bani prin jefuirea celor de bună credinţă. Asta a păţit un tânăr constănţean de 17 ani care, după ce s-a împrietenit cu un individ de 23 de ani, a rămas fără două telefoane mobile, o pereche de ochelari şi s-a ales şi cu o sperietură zdravănă. Andrei Morega a povestit că totul s-a întâmplat pe strada Mircea cel Bătrân, în faţa Inspectoratului Judeţean de Jandarmi. „Mergeam pe stradă şi vorbeam la telefonul mobil, iar la un moment dat a apărut un individ în spatele meu, care m-a luat cu mâna după umăr. M-am uitat spre el, nu l-am recunoscut şi am închis telefonul. Îmi vorbea cu „prietene” şi mi-a spus să nu mă sperii. În momentul în care l-am întrebat ce vrea de la mine, mi-a spus că cineva l-a pus să îmi dea o bătaie cruntă. I-am dat ochelarii şi i-am spus să mă lase în pace să plec, însă nu a vrut. I-am dat şi un telefon mobil marca Blackberry, dar tot nu a fost mulţumit, pentru că a văzut în momentul în care vorbeam la telefon că am un Iphone 4. I-am dat şi telefonul acela, dar tot nu mă lăsa să plec. La un moment dat, ieşeau jandarmii de la serviciu şi atunci, probabil de frică să nu ţip, mi-a înapoiat telefoanele. Am încercat să le fac semne din ochi jandarmilor însă niciunul nu şi-a dat seama că sunt în pericol. Nu am ţipat pentru că mi-a fost frică, m-a ameninţat că mă bate. I-am propus să mă lase să plec şi i-am spus că nu o să ţip. Am făcut comandă la un taxi şi urma să plec spre casă. În ultimul moment s-a răzgândit şi a urcat şi el în maşină, mi-a luat telefoanele din buzunar şi, la o intersecţie, a coborât din maşină şi a fugit. Atunci i-am spus taximetristului să întoarcă maşina şi am sunat la 112 de pe telefonul lui”, a povestit păgubitul.

SUSPICIUNI Andrei Morega spune că ceea ce i s-a întâmplat este foarte ciudat, deoarece el nu are duşmani şi nu ştie cine i-ar dori răul. Totuşi tânărul crede că nimic nu a fost întâmplător şi că acest jaf a fost pus la cale de un amic pe care l-a cunoscut pe un site de socializare. Andrei îşi doreşte să devină model şi s-a întâlnit de câteva ori cu prietenul cunoscut pe Facebook, care i-a spus că este fotomodel şi că l-ar putea ajuta să ajungă în lumea modelingului. Acum se gândeşte dacă totul nu a fost doar un pretext pentru a-l jefui. „Exact înainte să fiu tâlhărit fusesem la suc cu prietenul de pe Facebook. M-a rugat să îi arăt unde este Universitatea Maritimă şi m-a întrebat dacă nu vreau să ne plimbăm pe faleză. L-am refuzat. În timpul întâlnirii, el a schimbat mesaje cu cineva şi mă tot întreba dacă mă duc acasă, pe unde o iau şi detalii de genul acesta. Cred că el îi transmitea aceste detalii tipului care m-a atacat”, a mai spus Andrei. Oamenii legii au deschis o anchetă în acest caz pentru a stabili împrejurările exacte în care a avut loc evenimentul şi pentru prinderea suspectului.