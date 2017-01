TalkingAboutBorders.eu, şi în România

Concursul de dramaturgie TalkingAboutBorders.eu se adresează, anul acesta, dramaturgilor români, care se pot înscrie în competiţie până în decembrie, piesa câştigătoare urmând să fie montată în Germania şi prezentată la Târgul de Carte de la Leipzig, în 2012. Anul acesta, proiectul TalkingAboutBorders.eu Drama Competition, derulat de Ministerul Afacerilor Europene şi Internaţionale din Austria şi PEN-Club Austria şi coordonat de regizorul Christian Papke, se va realiza în parteneriat cu Institutul Cultural Român (ICR).

Lansat în 2005, concursul se desfăşoară anual într-o ţară din Europa de Est. În 2011, proiectul este adresat dramaturgilor români, invitaţi să participe cu o piesă inedită pe tema \"Talking About Borders: The Life Experience in Times of Changes\". Piesa câştigătoare va fi montată în Germania, iar autorului i se va decerna un premiu în valoare de 3.500 de euro. Piesa va fi, de asemenea, prezentată la următoarea ediţie a Târgului de Carte de la Leipzig.

În contextul acestui proiect, regizorul Christian Papke va monta o piesă austriacă în cadrul stagiunii Teatrului Naţional „Mihai Eminescu\" din Timişoara.

Proiectul va fi lansat, marţi, de la ora 11.00, la Institutul Cultural Român. Vor lua cuvântul regizorul Christian Papke, iniţiatorul şi coordonatorul proiectului, Karin Cervenka, directoarea Forumului Cultural Austriac, şi Irina Ionescu, directoarea Direcţiei Generale Institute Culturale din Străinătate din cadrul ICR.