Talpeş, despre închisorile CIA: „L-am informat „printre altele” pe preşedintele Iliescu”

Numele lui Ioan Talpeş, fost director al Serviciului de Informaţii Externe, a apărut în contextul scandalului închisorilor CIA în România. La finalul săptămânii trecute, el a revenit asupra subiectului şi a declarat despre aşa-numitele "închisori CIA" care ar fi fost localizate în România, spunând că a existat doar o "înţelegere" cu CIA, iar preşedintele Ion Iliescu a fost informat "printre altele". "Deşi eu nu am văzut nicio locaţie, a fost doar o înţelegere, e adevărat, cu CIA (...) Acest acord a fost unul aproape obişnuit. Preşedintele Ion Iliescu a fost informat de mine „printre altele”. Nu cred că a luat în seamă", a declarat Ioan Talpeş pentru o emisiune transmisă live pe internet de „Adevărul“. Fostul şef SIE spune că nu înţelege de ce s-ar face România vinovată în acest caz. "De ce este vinovată România, ce a încălcat România, atunci când a pus la dispoziţie, prin mine, să spunem - deşi eu nu am văzut nicio locaţie, a fost doar o înţelegere, e adevărat - CIA-ului să desfăşoare nişte acţiuni în teatrele de operaţii? Aşa mi s-a spus (...) Puteam să refuz? Sigur că puteam, dar consecinţele erau uşor de bănuit. Este evident că nu am fi făcut proba unui aliat adevărat", a argumentat fostul şef SIE.

Reamintim că scandalul închisorilor CIA localizate pe teritoriul unor state europene, printre care şi România, în anii de după atentatele care au avut loc în 11 septembrie 2001, s-a reaprins recent, ca urmare a unui raport prezentat în Senatul SUA. Oficialităţile de la Bucureşti au respins în permanenţă orice acuzaţie.