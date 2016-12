Talpeş intră în cursa pentru prezidenţiale

Preşedintele UPSC Dolj, Claudiu Cucu, a anunţat, ieri, că preşedintele partidului, Ioan Talpeş, va candida pentru funcţia de preşedinte al României. Potrivit acestuia, decizia a fost luată în cadrul Consiliului Organizaţiei Naţionale a UPSC, care a avut loc săptămîna trecută. Cucu susţine că Talpeş nu se va baza numai pe structurile de partid: “Există şi în Dolj, dar şi în alte judeţe, acele grupuri care se regăsesc în mediile universitare care vor contribui la campania domnului Talpeş. Domnul Talpeş este o personalitate care poate să aducă schimbări în această ţară, schimbări majore, în primul rînd de imagine, şi să aşeze România în locul bine meritat al UE, nu numai ca număr de populaţie, ci ca şi reprezentare”. Întrebat de jurnalişti dacă Talpeş mai are vreo legătură cu PD-L, fiind candidat anul trecut din partea acestei formaţiuni politice la alegerile parlamentare, Claudiu Cucu a declarat că liderul UPSC “a rupt legătura” cu democrat-liberalii odată cu terminarea alegerilor. Cucu a explicat că “singura legătură care am iniţiat-o spre PD-L a fost pe o bază doctrinară şi ideologică. Ei s-au definit a fi un partid de dreapta, un partid popular. Nu am văzut nimic scris, noi am iniţiat această colaborare pe bază doctrinară. Neprimind niciun răspuns, noi avînd o doctrină scrisă, am decis să mergem mai departe cu această doctrină”. Acesta a mai spus că Traian Băsescu şi Ioan Talpeş “nu vor face un joc” la alegerile prezidenţiale, explicînd relaţia dintre actualul şef de stat şi preşedintele UPSC: “Categoric, nu se vor poziţiona împreună, nu vor face un joc. Ioan Talpeş, într-adevăr, aşa a lăsat să se înţeleagă. Ioan Talpeş a susţinut preşedintele României, nu persoana Traian Băsescu. În momentul în care Traian Băsescu se va hotărî să candideze, nu mai discutăm de preşedintele României. Ioan Talpeş are o imagine mai mult evaluată în afara graniţelor. România are nevoie de un preşedinte acceptat în Uniunea Europeană, chiar şi dincolo de ocean. E cel mai important lucru ca viitorul preşedinte al României să fie acceptat de cancelariile europene”.