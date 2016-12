Tamara Buciuceanu-Botez are o stea pe Walk of Fame-ul românesc

Una dintre cele mai apreciate şi mai populare actriţe române de teatru şi film, Tamara Buciuceanu-Botez, a primit, duminică, o stea pe Walk of Fame-ul autohton, aleea celebrităţilor aflată în Piaţa Timpului din Capitală. Artistei i-a fost oferită, în cadrul ceremoniei organizată cu acest prilej, Placheta Oraşului Bucureşti, distincţie înmânată de primarul general al Capitalei, Sorin Oprescu, în semn de recunoaştere pentru întreaga sa carieră. „Vreau să vă spun că n-am trăit degeaba şi cred că mi-am făcut datoria. Vă doresc tuturor multă sănătate, răbdare şi bunăvoinţă. Când am să fiu acolo, sus de tot, în celelalte stele, am să mă uit în jos să văd dacă steluţa mea de pe Pământ mai străluceşte\", a declarat Tamara Buciuceanu-Botez.

La eveniment au mai fost prezenţi, printre alţii, actorii Mircea Albulescu, Valentin Uritescu, George Mihăiţă şi Mihai Constantin.

În vârstă de 82 de ani, actriţa a avut roluri antologice pe scenele de teatru, emblematic fiind cel al Vicăi Delcă din piesa „Dimineaţă pierdută\", după romanul omonim al Gabrielei Adameşteanu. Pe marile ecrane, Tamara Buciuceanu-Botez este cunoscută în special pentru rolul profesoarei de matematică din seria „Liceenii\", dar şi pentru cel al Anetei Duduleanu din „Cuibul de viespi\". A filmat şi pentru numeroase emisiuni de divertisment şi spectacole de teatru TV, printre care „Sfântul Mitică Blajinu\" şi „Titanic Vals\".

Pe Walk of Fame-ul românesc mai au stele actorii Florin Piersic, Victor Rebengiuc, Radu Beligan, Amza Pellea (post mortem), Maia Morgenstern şi regizorul Alexandru Tocilescu.