Tânăr cu dizabilităţi tâlhărit

Doi tineri s-au ales cu dosare penale, după ce luni după-amiază, au tâlhărit o persoană cu dizabilităţi. Oamenii legii spun că Ionuţ B., de 26 de ani, din Constanţa şi complicele acestuia, Ionuţ C., de 28 de ani, din comuna Cumpăna, i-au furat victimei suma de 54 de lei, în zona Palas, din municipiul Constanţa. Potrivit anchetatorilor, Ionuţ B. l-a ameninţat pe tânărul jefuit cu un cuţit şi i-a luat din buzunar suma de 54 de lei, în toaleta unei staţii PECO, în timp ce amicul lui se asigura că nimeni nu se apropie de locul faptei. După ce i-au smuls banii tânărului care are probleme de locomoţie, Ionuţ B. şi complicele acestuia, Ionuţ C. s-au făcut nevăzuţi. Un localnic a apelat linia unică 112 şi a cerut ajutorul poliţiştilor. Lucrătorii Secţiei 4 au reuşit să dea în scurt timp de urma celor doi autori şi să recupereze cei 54 de lei furaţi de aceştia. Suspecţii sunt cercetaţi acum pentru tâlhărie şi complicitate la această infracţiune. Ionuţ B. a fost prezentat ieri magistraţilor cu propunere de arestare preventivă pentru 29 de zile. Ancheta este coordonată de procurorii Parchetului de pe lângă Judecătoria Constanţa.