Tânăr cu dizabilităţi, tâlhărit

Poliţiştii din Medgidia au reuşit să prindă în doar câteva ore doi tineri care au tâlhărit o persoană cu dizabilităţi. Oamenii legii spun că, luni dimineaţă, au fost anunţaţi de Octavian Ion, din comuna Cuza Vodă, că fiul său, Marius Ion, de 20 de ani, cu un uşor handicap locomotor, a fost tâlhărit. În urma cercetărilor efectuate, oamenii legii au stabilit că, în timp ce se afla în staţia de maxi taxi „Balada“, din Medgidia, Marius Ion a fost acostat de doi tineri care i-au furat din buzunar un telefon mobil şi suma de 20 lei. Anchetatorii au stabilit că autorii sunt Omer C., de 17 ani, şi Orhan S., de 16 ani, ambii din Medgidia. Cei doi suspecţi au fost prezentaţi, ieri, Parchetului de pe lângă Judecătoria Medgidia cu propuneri de arestare preventivă sub aspectul săvârşirii infracţiunii de tâlhărie. Tot ieri, poliţiştii din Medgidia au reţinut un tânăr de 15 ani la scurt timp după ce a tâlhărit un bătrân în apropierea spitalului din localitate. Oamenii legii spun că Serifghean R. a furat din buzunarul lui Nicolae Banu, de 80 de ani, un telefon mobil şi suma de 100 lei. Tânărul este cercetat penal în prezent sub aspectul comiterii infracţiunii de tâlhărie.