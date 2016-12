Tânăr mușcat de penis!

Un bărbat infirm, din localitatea constănțeană Dorobanțu, a trecut ieri prin clipe de groază, după ce a fost atacat de câinele său. Omul a fost salvat de soția lui, care a reușit să alunge animalul lovindu-l cu o bâtă. Incidentul a avut loc în momentul în care bătrânul a încercat să oprească patrupedul să intre în casă, acolo unde se afla nepotul său de doar doi ani. „Avem câinele de când era mic. L-am găsit pe stradă! L-am crescut și acum uite ce era să ne facă... A scăpat din lanț, iar eu am fugit imediat în casă pentru a-i spune nepotului să nu iasă în curte, de frică să nu îi facă ceva. Nu aveam încredere în animal, pentru că de fiecare dată când mă apropiam de el mă mirosea și uneori se uita ciudat. Cât am fost eu plecată în locuință, soțul, care are un picior amputat, s-a târât și a prins câinele. Când am ieșit, am văzut cum animalul îl mușca de umăr. Am luat o bâtă, dar mi-a fost frică să îl lovesc ca să nu îi dau în cap bărbatului meu. Până la urmă l-am izbit și i-a dat drumul. L-a apucat apoi de picior. L-am mai lovit o dată și a fugit. Mi-am băgat soțul în casă și m-am dus la noi la Primărie și am cerut ajutor. Au venit și l-au împușcat. Am înțeles că acum trebuie să îl ia ca să îi facă analize, să nu fie cumva turbat“, a povestit soția bărbatului.

ÎMPUȘCAT Polițiștii spun că animalul a fost ucis de un vânător din localitate, pentru ca medicii din ambulanța sosită la locul incidentului să poată ajunge la victimă. Reprezentanții Asociației pentru Protecția Animalelor au fost sesizați despre cele întâmplate. Aceștia spun că proprietarii și-ar fi înfometat câinele. „Îi acuz pe proprietarii cățelului, un metis de rottweiler, de neglijență. Mai au încă trei câini și nu le dau de mâncare și apă. Când am întrebat-o pe femeie când îi hrănește, a zis că atunci când poate. Mai mult, niciunul dintre câini nu este vaccinat. Bărbatul care a împușcat câinele a dat dovadă de cruzime“, a declarat Zeadin Murat, reprezentantul Asociaţiei pentru Protecţia Animalelor Constanţa.

I-A SFÂȘIAT ORGANELE GENITALE Un caz similar a fost înregistrat, luni seară, în municipiul Constanța. Un tânăr a ajuns în urgența Spitalului Clinic Județean Constanța, după ce propriul câine, un rottweiler, l-a mușcat de penis. Din fericire, cadrele medicale spun că leziunile suferite nu au fost grave. După ce a primit îngrijiri medicale, bărbatul a refuzat să rămână internat. El a spus că se va prezenta la Spitalul de Boli Infecțioase, pentru o serie de investigații. Până în prezent nu sunt cunoscute împrejurările în care câinele a ajuns să îi sfâșie tânărului organele genitale.