Tânăr reţinut după ce a alimentat la o benzinărie fără a plăti, apoi a condus băut şi fără permis

Un tânăr din Brăila a fost reținut de poliţiştii din Buzău după ce a alimentat la o benzinărie fără să plătească şi nu a oprit autoturismul la semnalul polițiștilor care îl urmăreau, ulterior oamenii legii constatând că el era băut, nu avea permis de conducere şi furase plăcuţele de înmatriculare. Potrivit reprezentanților Poliției Buzău, un tânăr de 25 de ani din Brăila a alimentat, noaptea trecută, la o stație de carburanţi din Râmnicu Sărat, fără a achita contravaloarea combustibilului, adică 150 de lei. Ca urmare, în baza unei sesizări făcute la 112, polițiștii au fost mobilizați în căutarea autoturismului, acesta fiind observat în municipiul Râmnicu Sărat, dar șoferul a refuzat să oprească la semnalul polițiștilor. Astfel, ei au pornit în urmărirea maşinii, care a fost blocată, într-un final, de echipaje de siguranţă publică şi poliţişti locali. În urma verificărilor, s-a stabilit că mașina urmărită era înmatriculată în Brăila, plăcuțele de înmatriculare montate pe ea fiind însă furate de tânăr de la o mașină din Buzău. Tânărul a fost dus la sediul Poliţiei pentru cercetări, iar în urma acestora s-a constatat că el nu are permis de conducere şi se afla sub influenţa băuturilor alcoolice, aparatul etilotest indicând o concentraţie de 0,46 miligrame/litru alcool pur în aerul expirat. În acest caz, a fost întocmit un dosar penal pentru conducerea unui autovehicul fără permis de conducere, conducerea unui vehicul sub influenţa alcoolului, conducerea pe drumurile publice a unui autovehicul cu număr fals de înmatriculare şi furt calificat, iar tânărul a fost reţinut de poliţişti pentru 24 de ore.