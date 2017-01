Tânără de 13 ani, lovită de tren sau ucisă la Murfatlar?

Un incident tragic s-a petrecut zilele trecute în județul Constanța! O fată de 13 ani (Anca Mirciu), din localitatea Cuza Vodă, a fost călcată de un tren de marfă în Murfatlar, chiar în zona stației de tren. Accidentul a avut loc în apropierea unei treceri de nivel cu calea ferată, potrivit Poliției Transporturi Feroviare Murfatlar. Tragedia s-a întâmplat miercuri noapte, 14 ianuarie, în jurul orei 2.50. Mecanicul locomotivei a sunat la impiegatul de mișcare din stația Murfatlar (Basarabi), iar mai apoi au fost sesizate autoritățile. Inițial tânăra nu a putut fi identificată, deoarece nu avea niciun document asupra ei. Oamenii legii au făcut cercetări și au constatat că este vorba despre o minoră dată dispărută de acasă marți seară (13 ianuarie). Deocamdată nu se știe ce căuta tânăra de 13 ani în zona respectivă și nu se cunosc toate detaliile legate de tragedie. ”Fata, de etnie rromă, se afla în plasament familial la rude. Una din mătuși, o verișoară a mamei, avea grijă de ea și de sora ei de 11 ani, deoarece mama era plecată în străinătate. Nu demult, mama s-a întors în țară și a făcut o solicitare pentru reintegrarea celor două fete în familie”, a declarat purtătorul de cuvânt al Direcției Generale pentru Asistență Socială și Protecția Copilului (DGASPC) Constanța, Roxana Onea.

RĂPIRE? Potrivit familiei victimei, Anca a fost trimisă de către rude, marți, 13 ianuarie, în jurul orei 17.00, să cumpere pâine și țigări de la magazinul din apropiere, de unde nu s-a mai întors. Membrii familiei nu s-au gândit însă să anunțe Poliția sau pe reprezentanții DGASPC Constanța, așa cum ar fi fost normal, deoarece fata obișnuia să plece destul de des de acasă cu zilele, la prietene. Totodată, vecinii spun că fata nu avea iubit și era o adolescentă ca oricare alta, fără probleme deosebite în familie. ”Avea prietene, se juca pe stradă cu alți copii. Mai mergea prin sat și lucra cu ziua pe la familii, din când în când”, a spus unul din vecini. Rudele cred că fata a fost răpită de pe stradă, însă nu au nicio bănuială în legătură cu cine ar putea fi făptașul. ”Noi credem că a luat-o cineva forțat cu mașina, pentru că nu avea cum să ajungă singură la Murfatlar. Ne întorsesem de la o înmormântare și am trimis-o la cumpărături. Nu am observat nimic neobișnuit la ea. Acum așteptăm să o îngropăm, ori mâine (astăzi - n.r.), ori poimâine (mâine - n.r.)”, a spus mătușa fetei. Polițiștii au presupus că fata s-a aruncat în fața trenului, însă apropiații copilei exclud varianta sinuciderii. Potrivit unei alte versiuni a familiei, răpitorii ar fi aruncat-o pe tânără în fața unui tren de marfă. O altă ipoteză sugerează că fata ar fi încercat să scape de atacatori și nu ar fi observat venirea trenului, ajungând astfel sub roți.

IMAGINI CU ULTIMELE CLIPE PE VIAȚĂ ALE FETEI Imagini surprinse de camerele de vederi ale Primăriei Murfatlar ar putea face lumină în cazul fetei ucise de tren. ”În imagini apare tânăra, împreună cu un bărbat. Cei doi păreau apropiați. Amândoi au coborât dintr-o mașină în zona gării din localitate. După ce au intrat într-unul din barurile aflate în apropiere, ei au traversat șoseaua, apoi au mers în dreptul căii ferate. La puțin timp după, bărbatul a fost surprins fugind de la fața locului”, a declarat șeful Poliției Locale din Murfatlar, Marius Gegiu. Întrebată de reporterii "Telegraf" care sunt principalele ipoteze de lucru în cazul tragediei de la Murfatlar, purtătorul de cuvânt al Inspectoratului de Poliție al Județului Constanța, scms. Carmen Șerbănescu, a declarat că în această fază a anchetei nu este exclusă nicio variantă. Oamenii legii au deschis o anchetă pentru stabilirea cu exactitate a cauzelor şi împrejurărilor producerii evenimentului.