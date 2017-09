Tânără din Constanţa, UCISĂ DE O BANALĂ RĂCEALĂ. Prietenii, devastaţi

Lacrimi şi durere pentru Lavinia, o tânără de 24 de ani care a murit după o banală răceală. Zeci de prieteni au scris mesaje emoţionante pe Facebook.

Din primele informaţii, cauza decesului ar fi fost o răceală la plămâni, cel mai probabil agravată de alte afecţiuni deja existente, însă informaţia nu a fost confirmată, scrie cugetliber.ro. Cauza precisă a decesului va fi stabilită în urma necropsiei.

Lavinia Taraban era din comuna Cobadin, însă de o vreme locuia în Constanţa. Ieri dimineaţă, tânăra de 24 de ani a murit după ceea ce părea a fi o simplă răceală, potrivit prietenilor săi.

Vestea că Lavinia nu mai este printre noi a căzut ca un trăznet peste sutele de prieteni ai tinerei de pe Facebook.

Aceştia au scris zeci de mesaje emoţionante pe profilul Laviniei.

„Speram să nu fie adevărat, îmi pare nespus de rău draga mea , nici nu îmi vine să cred, încă aştept să îmi scrii. Dumnezeu săte ierte suflet frumos, vei rămâne mereu în inimile noastre. Condoleanţe familiei", a scris Alina.

„Durerea este mare, am pierdut o prietena cu suflet bun care intra la inima oricui. Nu pot sa cred ca fac asta acum si nu pot sa inteleg de ce Dumnezeu te a ales pe tine si nu a vrut sa te mai lase langa noi...unde sunt planurile de viitor in care spuneai mereu ca vrei si tu un bebe mic asa cum am eu si ca vrei sa ai o familie si sa fii mama , mereu vei ramane in inima mea , promit ca nu am sa te uit vreodata si ca amintirile cu tine am sa le pastrez in suflet pana nu am sa mai fiu nici eu, sa ti fie somnul linistit inger frumos,ai adormit pe vecie! Dumnezeu sa te ierte, prietena mea draga", a scris şi Beatrice.