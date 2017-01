Tânără lovită de skijet

15:58:38 / 29 Iulie 2014

minciuna ordinara

am vazut de la 2m ce s-a intampllat fata statea la sueta cu turistul de pe skijet pe culuarul balizat , a fost atentionata de salvamar si de baiatul de pe interventie apoi avenit un val si a bagat-o la fund sub skijet .A fost salvata de angajatul de pe skijetul de interventie iar asta n-a spus nimeni si n-a primit nici macar un MULTUMESC priveam siderat la indolenta familiei fetei care se amuzau spunind cati bani vor scoate de la posesorul ambarcatiunii .Fata state in sezut si radea nefiresc apoi citiva au injceput sa filmeze circul , atunci si-au dat seama ca ar trebui sa sune la ambulanta ca sa existe dovada de care aveau nevoie. GROTESC ce mizerii de oameni