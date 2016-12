Tânără surdomută căutată de poliţişti

Lucrătorii Serviciului de Investigaţii Criminale fac cercetări pentru a da de urma unei tinere, surdomută şi cu afecţiuni psihice, care a dispărut la sfârşitul lunii august. Reprezentanţii Inspectoratului de Poliţie al Judeţului (IPJ) Constanţa spun că la data de 20 august au fost sesizaţi că, în cursul aceleiaşi zile, Iulia Popa, de 28 de ani, din Bucureşti, angajată la un hotel din Staţiunea Mamaia, a dispărut. Semnalmentele tinerei sunt: înălţime 1.65 m, greutate 60 kg, faţă rotundă, nas şi urechi mari, ochi căprui, gură normală. Mihaela Popa, mama fetei, a declarat că şi-a văzut pentru ultima dată fiica la începutul verii, când aceasta era angajată la hotel „Histria” din staţiunea Mamaia. „A lucrat acolo, cred că mai mult de trei săptămâni. Cât am fost aici, în Constanţa, pentru că eu stau în Bucureşti, am fost de cel puţin zece ori la ea să îi duc pachete cu alimente şi dulciuri. Am găsit-o de fiecare dată muncind cu mult drag. Spăla rufe sau era prin bucătărie. Pentru că nu au plătit-o, cred că s-a supărat şi, bolnavă fiind, a clacat. De pe 15 august nu mai ştiu nimic de ea“, susţine Mihaela Popa.

TELEFON SUSPECT La scurt timp de la dispariţie, mama fetei a spus că a fost contactată pe telefonul mobil de o tânără care i-a cerut PIN-ul cardului fiicei ei. „Pe acest card, ea primeşte lunar o pensie de aproape 250 de lei. Mi-a spus că fiica mea îi face curat prin casă, că se simte foarte bine şi că fumează mult. Eu nu cred că este adevărat, pentru că ea nu şi-a mai luat medicamentele. Am încercat să mai sun pe acelaşi număr însă persoana care a răspuns mi-a spus că nu ştie nimic şi că doar ce şi-a luat telefonul mobil“, a povestit Mihaela Popa. Cetăţenii care pot furniza orice informaţii în legătură cu această persoană sunt rugaţi să contacteze Dispeceratul IPJ Constanţa, tel.0241.611.364, int. 20005.