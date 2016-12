Tânărul care l-a ucis pe antrenorul Luban, apărat de iubită în instanţă

Procesul în care Radu Popescu, tânărul care l-a ucis într-un accident rutier pe antrenorul de fotbal Vasile Luban, de 71 ani, a continuat ieri cu audierea a cinci martori. Doi dintre ei au fost martori asistenţi în momentul în care poliţiştii au prelevat probe din maşina implicată în accident, iar ceilalţi au fost prieteni şi cunoştinţe ale lui Popescu. Contrar probelor administrate de procurori, care au stabilit că tânărul a băut şi a consumat droguri în noaptea dinaintea producerii accidentului, iubita lui Popescu a declarat că acesta nu a pus alcool în gură în seara respectivă şi nici nu s-a drogat vreodată în viaţa lui. „Îl ştiu de zece ani şi niciodată nu l-am văzut consumând stupefiante. În noaptea în care am petrecut în club, nu ne-am certat. Eu am plecat singură acasă, la ora 05.00, şi nu mai ştiu ce a făcut Radu în urma mea”, a declarat Alexandra Ioana Popescu. Alt martor, Rareş Buks, a susţinut că s-a aflat în clubul Fratelli în noaptea dinaintea accidentului, unde s-a întâlnit cu Popescu, dar nu l-a văzut consumând alcool şi nici nu părea a fi în stare de ebrietate.

„VICTIMA PĂREA CĂ SE UITĂ ÎN JOS” Instanţa l-a audiat şi pe şoferul autobuzului în faţa căruia s-a petrecut accidentul. „Am văzut cum maşina marca BMW a derapat pe lângă autobuz, a intrat în refugiul RATC, a lovit taraba de ziare, ghereta de flori şi a ajuns în boscheţi. Nu am văzut nicio victimă, cu toate că am coborât şi m-am dus până la autoturismul avariat pentru a-i ajuta pe pasageri. Nu am găsit pe nimeni, aşa că am plecat mai departe pe traseu”, a susţinut Daniel Nedelcu în faţa instanţei. Declaraţia lui Robert Valentin Ionescu, un martor care se deplasa cu maşina în spatele autoturismului condus de Popescu, a confirmat că, iniţial, nimeni nu l-a văzut pe antrenorul Vasile Luban mort. „Victima stătea în picioare, sprijinită de gard şi părea că se uită în jos, căutând ceva. Am realizat acest lucru abia după ce am verificat împrejurimile”, a afirmat Ionescu. Următorul termen de judecată va fi pe 1 martie. Amintim că Radu Popescu este judecat, în stare de arest preventiv, pentru ucidere din culpă, părăsirea locului accidentului şi conducere sub influenţa stupefiantelor.